Арам Арзуманян - про дітей та їхнє виховання: "Син мене кидає через стегно"

Актор Арам Арзуманян розповів, як виховує своїх дітей. Син та донька артиста обрали собі різні хобі та дуже ними захоплюються.

Що відомо про родину Арзуманяна

Зірка українських серіалів разом із дружиною виховує 6-річного Тиграна та 9-річну Анаіт. Актор каже, що його діти такі ж творчі, енергійні та позитивні, як і він.

"Моя донька дуже гарно співає і танцює, а син займається спортом. Такий собі дзюдоїст-початківець. Але, головне, що йому подобається. Я цікавлюся їхніми захопленнями. Син інколи, тренуючись, навіть мене кидає через стегно. А з донькою, коли в мене виходить, я їжджу на турніри. Намагаюся максимально підтримувати", - розповів Арам.

"Їй це подобається, її надихає. А ще я даю настанови як артист, підказую, як краще поводитися на сцені, коли співаєш чи коли танцюєш. До речі, в нас є прикольна традиція: завжди після змагань заїжджаємо в "МакДональдз". Але донька завжди мені каже: "Обирай ти іграшку", - згадав він з посмішкою.

Арзуманян з дітьми та дружиною (фото: instagram.com/kristina__arzumanyan)

Арзуманян каже, що чітко простежує у дітях і риси дружини, і свої. Донечці, зазначив він, передалося все хороше від його обраниці.

"Наприклад, зовнішність та доброта. А від мене - щось хуліганське в характері та вміння швидко вчити тексти пісень. Думаю, це генетичне. А ще діти точно, як і я, люблять вчитися. Син взагалі енерджайзер! Любить дізнаватися все нове та пробувати. Донька більш спокійна. І, я думаю, можливо, майбутня акторка. В будь-якому випадку це дуже корисні навички, нехай вони будуть. А коли підростуть, діти самі оберуть, чим хочуть займатися", - зазначив актор.

Арам Арзуманян (фото: прес-служба)

