Екс-голкіпер збірної Бущан у дублі "Полісся": дебют у Другій лізі завершився розгромом

Георгій Бущан вперше у своїй кар'єрі вийшов на поле в матчі нижчих дивізіонів. Голкіпер відіграв повний поєдинок у Другій лізі за "Полісся-2" проти стрийської "Скали 1911".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний протокол зустрічі .

Чому Бущан опинився в дублі

Бущан раніше виступав виключно на рівні еліти, захищаючи кольори київського "Динамо" та саудівського "Аль-Шабаба".

Але після переходу до "Полісся" у вересні 2025 року на правах оренди з аравійського клубу, воротар не зумів закріпитися в основному складі. За цей час він провів лише один офіційний матч – у Кубку України проти львівського "Руха" (0:3), після чого більше не виходив у основі.

Зараз першим номером команди є Євгеній Волинець, який виграє конкуренцію за позицію. Головний тренер "вовків" Руслан Ротань раніше наголошував, що у команді грають найсильніші на даний момент, попри статус і досвід футболістів.

Як пройшов дебют

Поєдинок 28-го туру Другої ліги завершився розгромом – 3:0 на користь житомирян. Бущан провів на полі всі 90 хвилин і зумів зберегти ворота сухими.

"Полісся-2" посідає другу сходинку турнірної таблиці третього за силою дивізіону вітчизняного футболу.

Хто такий Георгій Бущан

Уродженець Одеси почав займатися футболом у місцевій ДЮСШ-11, згодом перебрався до академії "Динамо".

До 2016 року виступав за дубль киян, у сезоні-2017/18 дебютував у основному складі "біло-синіх". Загалом провів за "Динамо" 177 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 164 голи й 72 поєдинки грав на нуль.

У складі київського клубу став чемпіоном України в 2021 році. Двічі був володарем Кубка країни та тричі Суперкубка.

За збірну України провів 18 матчів, у яких пропустив 30 голів й зіграв три матчі на нуль. Був основним голкіпером "синьо-жовтих" на Євро-2020, де зіграв усі п'ять поєдинків команди на турнірі.

У січні 2025 року перейшов до аравійського клубу "Аль-Шабаб", за який провів 13 матчів та пропустив 28 голів. Влітку того ж року повернувся в Україну, де за орендною угодою приєднався до "Полісся". Чинний контракт воротаря з аравійцями діє літа 2027 року, оренда у складі "вовків" – розрахована до кінця поточного сезону.