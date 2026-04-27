Экс-голкипер сборной Бущан в дубле "Полесья": дебют во Второй лиге завершился разгромом

Георгий Бущан впервые в своей карьере вышел на поле в матче низших дивизионов. Голкипер сыграл полный поединок во Второй лиге за "Полесье-2" против стрыйской "Скалы 1911".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный протокол встречи .

Почему Бущан оказался в дубле

Бущан ранее выступал исключительно на уровне элиты, защищая цвета киевского "Динамо" и саудовского "Аль-Шабаба".

Но после перехода в "Полесье" в сентябре 2025 года на правах аренды из аравийского клуба, вратарь не сумел закрепиться в основном составе. За это время он провел лишь один официальный матч - в Кубке Украины против львовского "Руха" (0:3), после чего больше не выходил в основе.

Сейчас первым номером команды является Евгений Волынец, который выигрывает конкуренцию за позицию. Главный тренер "волков" Руслан Ротань ранее отмечал, что в команде играют сильнейшие на данный момент, несмотря на статус и опыт футболистов.

Как прошел дебют

Поединок 28-го тура Второй лиги завершился разгромом - 3:0 в пользу житомирян. Бущан провел на поле все 90 минут и сумел сохранить ворота сухими.

"Полесье-2" занимает вторую строчку турнирной таблицы третьего по силе дивизиона отечественного футбола.

Кто такой Георгий Бущан

Уроженец Одессы начал заниматься футболом в местной ДЮСШ-11, впоследствии перебрался в академию "Динамо".

До 2016 года выступал за дубль киевлян, в сезоне-2017/18 дебютировал в основном составе "бело-синих". Всего провел за "Динамо" 177 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 164 гола и 72 поединка играл на ноль.

В составе киевского клуба стал чемпионом Украины в 2021 году. Дважды был обладателем Кубка страны и трижды Суперкубка.

За сборную Украины провел 18 матчей, в которых пропустил 30 голов и сыграл три матча на ноль. Был основным голкипером "сине-желтых" на Евро-2020, где сыграл все пять поединков команды на турнире.

В январе 2025 года перешел в аравийский клуб "Аль-Шабаб", за который провел 13 матчей и пропустил 28 голов. Летом того же года вернулся в Украину, где по арендному соглашению присоединился к "Полесью". Действующий контракт вратаря с аравийцами действует до лета 2027 года, аренда в составе "волков" - рассчитана до конца текущего сезона.