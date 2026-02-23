Екс-дружина Кличка здивувала новою професією: чим тепер заробляє на життя Наталія Єгорова

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова вирішила спробувати себе в новому напрямі. Жінка тепер займається саундхілінгом і проводить концерти звукового зцілення.

Більше цікавого: Актор Рудинський взяв паузу від зйомок і розкрив причину

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співачки.

Чим зараз заробляє на життя Наталія Єгорова

Після музичної кар’єри та повернення до модельного бізнесу вона вирішила зайнятися саундхілінгом - практикою, яка, за її словами, базується на впливі звуків і вібрацій на емоційний стан людини.

Нині Єгорова проводить так звані концерти звукового зцілення. Під час таких подій вона використовує співаючі чаші, гонги, дзвіночки, камертони та власний голос.

За її словами, ці інструменти допомагають працювати з вібраціями та енергіями, які можуть сприяти внутрішнім змінам людини.

Наталія Єгорова (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Ще у жовтні 2025 року вона почала публікувати у соцмережах фрагменти своїх практик.

Зокрема, Єгорова взяла участь у трансформаційному заході Comeback for Life.

У своєму Instagram вона повідомила, що провела концерт звукового зцілення і вперше презентувала ширшій аудиторії те, що називає "есенціальним співом".

"Це форма співу, яка відбувається в даний момент - коли ви відступаєте вбік і дозволяєте чистому потоку світла, любові та звуку протікати крізь вас. Без контролю, без очікувань - лише присутність і вібрація", - зазначила вона.

Наталія також пояснила, що, на її думку, звук і так звана "мова світла" можуть допомагати людині працювати зі страхами та сильними емоціями.

Вона додала, що нинішній етап у її житті став результатом тривалої внутрішньої роботи та своєрідним переходом до нового періоду.

Нагадаємо, у 2024 році Наталія Єгорова повідомила про повернення до модельної індустрії.

У 49 років вона підписала контракт із агентством MGM Models і заявила, що моделі зрілого віку мають попит серед класичних і люксових брендів.

Тоді вона закликала жінок не боятися змін і починати нові справи у будь-якому віці. За її словами, зріла жінка "випромінює довіру".

У дитинстві Наталія займалася гімнастикою та синхронним плаванням. Згодом вона побудувала кар’єру в модельному бізнесі, а також створила музичний проєкт Addicted to...

Наталія Єгорова (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

У шлюбі з Віталієм Кличком, укладеному у 1997 році, у подружжя народилося троє дітей.

У 2000 році з’явився син Єгор-Деніел, у 2002 році - донька Єлизавета-Вікторія, а у 2005 році - син Максим.