Ефектний камбек у Гонконзі: українки шокували фавориток у першому ж матчі ЧС-2026

Жіноча національна команда України з хокею успішно розповіла виступи на світовій першості в Гонконзі. У стартовому поєдинку підопічні Євгена Аліпова впевнено здолали збірну Мексики з рахунком 4:2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Впевнений дебют у Гонконзі

Українська збірна відкрила змагальну програму чемпіонату світу в групі В другого дивізіону проти принципового суперника.

Мексиканки, які минулого сезону виступали рівнем вище (дивізіон IIA), вважалися серйозним екзаменом для "синьо-жовтих".

Проте українки, що минулого року фінішували на третій позиції в групі, з перших хвилин захопили ініціативу.

Рахунок було відкрито вже на 2-й хвилині зусиллями Вероніки Ліскович.

Закріпити успіх вдалося перед самою перервою: Анастасія Скороход відправила шайбу у ворота мексиканок на останніх секундах стартового періоду.

Реалізація більшості та дубль Скороход

Друга двадцятихвилинка продовжила домінування українського колективу.

Радміла Ведмеденко скористалася чисельною перевагою після передач Тетяни Кириченко та Валерії Манчак-Єнсен, зробивши рахунок розгромним.

Попри пропущену шайбу всередині періоду, Україна швидко відновила гандикап - Анастасія Скороход оформила дубль, довівши справу до 4:1.

У фінальному відрізку гри Мексика змогла лише скоротити відставання завдяки другому голу Хоанни Рохас, коли українки грали в меншості.

Фінальна сирена зафіксувала перемогу української команди з рахунком 4:2, що дозволило їй очолити турнірну таблицю до завершення інших ігор туру.

Календар та трансляції

Боротьба за єдину путівку до дивізіону IIA триває. Окрім Мексики, конкурентками українок є представниці Бельгії, Нової Зеландії та господарки турніру з Гонконгу.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть уже у вівторок, 31 березня. Суперником стане збірна Нової Зеландії.

Початок зустрічі заплановано на 11:00 за київським часом. Стежити за перебігом матчів у прямому ефірі можна на ресурсах "Суспільне Спорт".