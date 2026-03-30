Эффектный камбэк в Гонконге: украинки шокировали фавориток в первом же матче ЧМ-2026

11:01 30.03.2026 Пн
2 мин
Судьбу встречи решили считанные секунды перед перерывом: такого старта не ожидали
aimg Екатерина Урсатий
Женская сборная Украины по хоккею (фото: Федерация хоккея Украины)

Женская национальная команда Украины по хоккею успешно рассказала выступления на мировом первенстве в Гонконге. В стартовом поединке подопечные Евгения Алипова уверенно одолели сборную Мексики со счетом 4:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Уверенный дебют в Гонконге

Украинская сборная открыла соревновательную программу чемпионата мира в группе В второго дивизиона против принципиального соперника.

Мексиканки, которые в прошлом сезоне выступали уровнем выше (дивизион IIA), считались серьезным экзаменом для "сине-желтых".

Однако украинки, в прошлом году финишировавшие на третьей позиции в группе, с первых минут захватили инициативу.

Счет был открыт уже на 2-й минуте усилиями Вероники Лискович.

Закрепить успех удалось перед самым перерывом: Анастасия Скороход отправила шайбу в ворота мексиканок на последних секундах стартового периода.

Реализация большинства и дубль Скороход

Вторая двадцатиминутка продолжила доминирование украинского коллектива.

Радмила Ведмеденко воспользовалась численным преимуществом после передач Татьяны Кириченко и Валерии Манчак-Енсен, сделав счет разгромным.

Несмотря на пропущенную шайбу в середине периода, Украина быстро восстановила гандикап - Анастасия Скороход оформила дубль, доведя дело до 4:1.

В финальном отрезке игры Мексика смогла лишь сократить отставание благодаря второму голу Хоанны Рохас, когда украинки играли в меньшинстве.

Финальная сирена зафиксировала победу украинской команды со счетом 4:2, что позволило ей возглавить турнирную таблицу до завершения остальных игр тура.

Календарь и трансляции

Борьба за единственную путевку в дивизион IIA продолжается. Кроме Мексики, конкурентками украинок являются представительницы Бельгии, Новой Зеландии и хозяйки турнира из Гонконга.

Следующий поединок "сине-желтые" проведут уже во вторник, 31 марта. Соперником станет сборная Новой Зеландии.

Начало встречи запланировано на 11:00 по киевскому времени. Следить за ходом матчей в прямом эфире можно на ресурсах "Суспільне Спорт".

