Єдиний українець у топ-100: оновили рейтинг найдорожчих футболістів світу

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) опублікував оновлений рейтинг 100 футболістів із найвищою оціночною трансферною вартістю. У списку лише один вітчизняний представник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації.
Серед сотні найдорожчих гравців планети – 23-річний центральний захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний. Він посів 79-те місце рейтингу. Його оціночна трансферна вартість, за підрахунками CIES, становить 70 млн євро.
Найдорожчим футболістом світу за версією організації став вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль, чию вартість оцінили у 343,1 млн євро. До трійки лідерів також увійшли нападники - Ерлінг Холанд з "Манчестер Сіті" та Кіліан Мбаппе з "Реала".
Топ-10 найдорожчих гравців світу за версією CIES:
Окрім загального рейтингу, CIES також оприлюднив список найдорожчих центральних захисників. У цьому переліку Ілля Забарний увійшов до топ-10, розділивши 7–8-ме місце. Трансферна вартість українця (70 млн євро) – така ж, як і в захисника "Челсі" Леві Колвілла.
А найдорожчим центральним захисником світу за версією CIES є Пау Кубарсі з "Барселони" – 110 млн євро.
Топ-10 найдорожчих центральних захисників за версією CIES:
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) – незалежна науково-освітня організація, розташована в місті Невшатель (Швейцарія).
Був створений в 1995 році як спільне підприємство ФІФА, Університету Невшателя, а також міста і кантона Невшатель. Він має дослідницьку групу під назвою CIES Football Observatory, яка займається статистичними футбольними дослідженнями.
