Єдиний українець у топ-100: оновили рейтинг найдорожчих футболістів світу

Фото: Ілля Забарний (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) опублікував оновлений рейтинг 100 футболістів із найвищою оціночною трансферною вартістю. У списку лише один вітчизняний представник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації.

Забарний у топі

Серед сотні найдорожчих гравців планети – 23-річний центральний захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний. Він посів 79-те місце рейтингу. Його оціночна трансферна вартість, за підрахунками CIES, становить 70 млн євро.

Найдорожчим футболістом світу за версією організації став вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль, чию вартість оцінили у 343,1 млн євро. До трійки лідерів також увійшли нападники - Ерлінг Холанд з "Манчестер Сіті" та Кіліан Мбаппе з "Реала".

Топ-10 найдорожчих гравців світу за версією CIES:

  1. Ламін Ямаль ("Барселона") – 343,1 млн євро
  2. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 255,1 млн
  3. Кіліан Мбаппе ("Реал") – 201,3 млн
  4. Джуд Беллінгем ("Реал") – 153,1 млн
  5. Майкл Олісе ("Баварія") – 136,9 млн
  6. Флоріан Вірц ("Ліверпуль") – 135,8 млн
  7. Дезіре Дуе (ПСЖ) – 134,6 млн
  8. Жоау Невеш (ПСЖ) – 130,6 млн
  9. Арда Гюлер ("Реал") – 130,3 млн
  10. Педрі ("Барселона") – 130,0 млн
  • …79. Ілля Забарний (ПСЖ) – 70,0 млн

Українець – серед найдорожчих центральних захисників

Окрім загального рейтингу, CIES також оприлюднив список найдорожчих центральних захисників. У цьому переліку Ілля Забарний увійшов до топ-10, розділивши 7–8-ме місце. Трансферна вартість українця (70 млн євро) – така ж, як і в захисника "Челсі" Леві Колвілла.

А найдорожчим центральним захисником світу за версією CIES є Пау Кубарсі з "Барселони" – 110 млн євро.

Топ-10 найдорожчих центральних захисників за версією CIES:

  1. Пау Кубарсі ("Барселона") – 110 млн євро
  2. Дін Хейсен ("Реал") – 108 млн
  3. Вільям Саліба ("Арсенал") – 96 млн
  4. Йошко Гвардіол ("Манчестер Сіті") – 95 млн
  5. П'єро Інкапіе ("Арсенал") – 76 млн
  6. Вілліан Пачо (ПСЖ) – 71 млн
  7. Леві Колвілл ("Челсі") – 70 млн
  8. Ілля Забарний (ПСЖ) – 70 млн
  9. Малік Тшау ("Ньюкасл") – 68 млн
  10. Ерік Гарсія ("Барселона") – 66 млн

Що таке CIES Football Observatory

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) – незалежна науково-освітня організація, розташована в місті Невшатель (Швейцарія).

Був створений в 1995 році як спільне підприємство ФІФА, Університету Невшателя, а також міста і кантона Невшатель. Він має дослідницьку групу під назвою CIES Football Observatory, яка займається статистичними футбольними дослідженнями.

Раніше ми повідомили, що українські зірки "Бенфіки" потрапили у топи престижних рейтингів.

Також читайте, як тренер "Ноттінгема" розніс Зінченка після поразки в Кубку Англії.

