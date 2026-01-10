ua en ru
"Ось відповідь, чому він не грає". Тренер "Ноттінгема" розніс Зінченка після поразки в Кубку Англії (відео)

Субота 10 січня 2026 11:16
Фото: Олександр Зінченко (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

"Ноттінгем Форест", за який виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко, завершив виступи в Кубку Англії вже на стадії 1/32 фіналу. Команда АПЛ поступилася представнику Чемпіоншипа – "Рексему" – у серії пенальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Кубок Англії, 1/32 фіналу

"Рексем" – "Ноттінгем Форест" – 3:3, по пенальті – 4:3

Голи: Какаче, 37, Ретбоун, 40, Хаєм, 74 – Жезус, 64, Хадсон-Одой, 76, 90

Як пройшов матч

Поєдинок відбувся 9 січня на стадіоні "Рейскорс Граунд" у Рексемі. Зінченко розпочав матч у стартовому складі "лісників".

Перший тайм "Ноттінгем" провалив – команда пішла на перерву, програючи 0:2. У другій половині зустрічі гості зуміли відігратися: дубль оформив Каллум Хадсон-Одой, ще один м’яч забив Ігор Жезус.

Основний час завершився з рахунком 3:3, екстратайми голів не принесли, а в серії пенальті точнішими виявилися футболісти "Рексема".

Українець відіграв весь перший тайм, але був замінений у перерві. За оцінками статистичних порталів, він був одним з найгірших на полі.

Жорстка реакція Шона Дайча

Після матчу головний тренер "Ноттінгем Форест" Шон Дайч різко розкритикував гравців стартового складу. Серед них – і Зінченка.

"Перший тайм був абсолютно неприйнятним. Я порадив гравцям подивитися на себе в дзеркало – це неприйнятно не лише для мене, а й для клубної емблеми", - заявив Дайч в коментарі BBC.

Тренер наголосив, що був готовий зняти з поля всіх футболістів стартового складу ще в перерві через відсутність темпу, настрою та бажання змінити хід гри.

"Вони постійно питають: чому не грають? Чесно – ось відповідь", - сказав Дайч.

Що далі для Зінченка

Зінченко проводить сезон у "Ноттінгем Форест" на правах оренди з лондонського "Арсеналу", яка розрахована до кінця сезону. Контракт українця з лондонським клубом також спливає влітку.

У поточному сезоні 29-річний футболіст зіграв 10 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Після слів Дайча його перспективи в команді виглядають невизначеними.

Наступний матч "Ноттінгем" проведе 17 січня – саме проти "Арсенала" у рамках АПЛ. Зінченко не зможе взяти участь у цій грі за умовами орендної угоди.

