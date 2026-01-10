RU

Единственный украинец в топ-100: обновили рейтинг самых дорогих футболистов мира

Фото: Илья Забарный (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал обновленный рейтинг 100 футболистов с самой высокой оценочной трансферной стоимостью. В списке только один отечественный представитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации.

Забарный в топе

Среди сотни самых дорогих игроков планеты - 23-летний центральный защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный. Он занял 79-е место рейтинга. Его оценочная трансферная стоимость, по подсчетам CIES, составляет 70 млн евро.

Самым дорогим футболистом мира по версии организации стал вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль, чью стоимость оценили в 343,1 млн евро. В тройку лидеров также вошли нападающие - Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Килиан Мбаппе из "Реала".

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии CIES:

  1. Ламин Ямаль ("Барселона") - 343,1 млн евро
  2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 255,1 млн евро
  3. Килиан Мбаппе ("Реал") - 201,3 млн евро
  4. Джуд Беллингем ("Реал") - 153,1 млн
  5. Майкл Олисе ("Бавария") - 136,9 млн
  6. Флориан Вирц ("Ливерпуль") - 135,8 млн
  7. Дезире Дуэ (ПСЖ) - 134,6 млн
  8. Жоау Невеш (ПСЖ) - 130,6 млн
  9. Арда Гюлер ("Реал") - 130,3 млн
  10. Педри ("Барселона") - 130,0 млн
  • ...79. Илья Забарный (ПСЖ) - 70,0 млн

Украинец - среди самых дорогих центральных защитников

Кроме общего рейтинга, CIES также обнародовал список самых дорогих центральных защитников. В этом перечне Илья Забарный вошел в топ-10, разделив 7-8-е место. Трансферная стоимость украинца (70 млн евро) - такая же, как и у защитника "Челси" Леви Колвилла.

А самым дорогим центральным защитником мира по версии CIES является Пау Кубарси из "Барселоны" - 110 млн евро.

Топ-10 самых дорогих центральных защитников по версии CIES:

  1. Пау Кубарси ("Барселона") - 110 млн евро
  2. Дин Хейсен ("Реал") - 108 млн евро
  3. Уильям Салиба ("Арсенал") - 96 млн
  4. Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити") - 95 млн
  5. Пьеро Инкапие ("Арсенал") - 76 млн
  6. Виллиан Пачо (ПСЖ) - 71 млн
  7. Леви Колвилл ("Челси") - 70 млн
  8. Илья Забарный (ПСЖ) - 70 млн
  9. Малик Тшау ("Ньюкасл") - 68 млн
  10. Эрик Гарсия ("Барселона") - 66 млн

Что такое CIES Football Observatory

Международный центр спортивных исследований (CIES) - независимая научно-образовательная организация, расположенная в городе Невшатель (Швейцария).

Был создан в 1995 году как совместное предприятие ФИФА, Университета Невшателя, а также города и кантона Невшатель. Он имеет исследовательскую группу под названием CIES Football Observatory, которая занимается статистическими футбольными исследованиями.

