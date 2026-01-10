Единственный украинец в топ-100: обновили рейтинг самых дорогих футболистов мира

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал обновленный рейтинг 100 футболистов с самой высокой оценочной трансферной стоимостью. В списке только один отечественный представитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации.
Среди сотни самых дорогих игроков планеты - 23-летний центральный защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный. Он занял 79-е место рейтинга. Его оценочная трансферная стоимость, по подсчетам CIES, составляет 70 млн евро.
Самым дорогим футболистом мира по версии организации стал вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль, чью стоимость оценили в 343,1 млн евро. В тройку лидеров также вошли нападающие - Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Килиан Мбаппе из "Реала".
Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии CIES:
Кроме общего рейтинга, CIES также обнародовал список самых дорогих центральных защитников. В этом перечне Илья Забарный вошел в топ-10, разделив 7-8-е место. Трансферная стоимость украинца (70 млн евро) - такая же, как и у защитника "Челси" Леви Колвилла.
А самым дорогим центральным защитником мира по версии CIES является Пау Кубарси из "Барселоны" - 110 млн евро.
Топ-10 самых дорогих центральных защитников по версии CIES:
Международный центр спортивных исследований (CIES) - независимая научно-образовательная организация, расположенная в городе Невшатель (Швейцария).
Был создан в 1995 году как совместное предприятие ФИФА, Университета Невшателя, а также города и кантона Невшатель. Он имеет исследовательскую группу под названием CIES Football Observatory, которая занимается статистическими футбольными исследованиями.
Ранее мы сообщили, что украинские звезды "Бенфики" попали в топы престижных рейтингов.
Также читайте, как тренер "Ноттингема" разнес Зинченко после поражения в Кубке Англии.