Есть вторая медаль! Биатлонистка Хвостенко ворвалась на подиум юниорского ЧМ
Украинские биатлонистки выдали мощную гонку на чемпионате мира среди юниоров. Сразу две наши спортсменки попали в топ-10 по итогам индивидуальной дисциплины, а Виктория Хвостенко принесла Украине очередную награду мирового форума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Читайте также: "Этого не купишь за деньги". Мандзин рассказал о сокровище, которое привез с Олимпиады-2026
Драматический путь к подиуму
18-летняя Хвостенко блестяще начала дистанцию и после первого огневого рубежа претендовала на "золото", уступая лидеру лишь 0,4 секунды. Однако на второй стрельбе Виктория допустила единственный промах, из-за которого получила 45 секунд штрафа и опустилась на пятую позицию.
Украинка смогла проявить характер: два следующих рубежа она прошла чисто. Благодаря идеальной стрельбе на финишном круге Хвостенко опередила немку Николусси и завоевала бронзовую медаль.
Две украинки в топ-10
Для Виктории это первая личная награда на уровне чемпионатов мира. Ранее в этом сезоне она уже становилась призером юниорского Евро-2026 в эстафете.
Еще одна представительница Украины, Алина Хмиль, несмотря на четыре промаха, сумела закрыть первую десятку сильнейших. Всего в гонке приняли участие четыре украинские биатлонистки.
Юниорский ЧМ по биатлону. Индивидуальная гонка, девушки:
- Михаэла Стракова (Словакия, 1+0+0+0) 33:15.4
- Ханна Вольстад (Норвегия, 1+0+0+2) +1:05.6
- Виктория Хвостенко (Украина, 0+1+0+0) +1:19.7
- ...10. Алина Хмиль (Украина, 1+1+1+1) +3:30.9
- ...30. Кристина Рудая (Украина, 0+1+0+0) +5:58.5
- ...67. София Свистун (Украина, 1+1+3+0) +9:55.5
Эта медаль стала уже второй для нашей сборной на турнире в немецком Арбере. Накануне серебряную награду в аналогичной дисциплине среди ребят завоевал Тарас Тарасюк.
Ранее мы сообщили, что сборная Украины по биатлону провела чистку после фиаско на Олимпиаде-2026.