Джошуа відсвяткував перемогу над Полом з прапором українського спецпідрозділу

Фотофакт після бою

Поєдинок відбувся в ніч на 20 грудня та завершився впевненою перемогою Джошуа. Після завершення бою британський боксер розгорнув український прапор із символікою ГУР, а світлину згодом оприлюднила прес-служба підрозділу "Артан".

Ентоні Джошуа з прапором підрозділу "Артан" (фото: instagram.com/artan_x_gur)

Реакція спецпідрозділу ГУР

Під фото українські військові залишили розлогий коментар, у якому наголосили на символізмі цього жесту.

"Сьогодні наш прапор тримають переможці. Не як трофей – як символ. Бо прапори не підіймають випадкові люди. Їх тримають ті, хто вже навчився вистоювати, падати й знову вставати", - йдеться у повідомленні.

У підрозділі також провели паралель між філософією боксу та принципами роботи спецпідрозділу – відповідальністю за кожен удар, дисципліною та щоденною боротьбою не за визнання, а за майбутнє.

Підготовка з командою Усика

У "Артані" зазначили, що Джошуа готувався до поєдинку в оточенні команди Олександра Усика – у середовищі, де кожен рух має значення, а час формує характер.

"Перемога – це не мить. Це вибір, зроблений задовго до фінального удару", - наголосили автори звернення.

Не перший жест підтримки України

Джошуа не вперше демонструє підтримку України та підтримує теплі стосунки з Усиком.

Напередодні бою український чемпіон зустрічався з британцем і подарував йому вишиванку із зображенням українського козака.

Кар'єра Джошуа: коротко

Джошуа мав блискучу аматорську кар’єру – він став олімпійським чемпіоном Лондона-2012. На професійному рівні дебютував одразу після Ігор, а вже у 2016 році здобув титул чемпіона світу за версією IBF.

Британець шість разів захищав пояс, зокрема у знаковому бою проти Володимира Кличка, якого переміг в 11-му раунді. Загалом Джошуа провів 33 поєдинки, здобувши 29 перемог (26 – нокаутом) при чотирьох поразках, дві з яких – від Усика.

Поєдинок проти Пола став для Джошуа першим за 15 місяців. Цією перемогою британець "закрив" свою поразку нокаутом від Даніеля Дюбуа у вересні 2024 року.