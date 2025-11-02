Джошуа приєднається до команди Усика: його колишній наставник зараз тренує Вордлі

Відвідини бази українця

За інформацію профільного журналу, британець нещодавно відвідав тренувальну базу українського чемпіона, якою керує Сергій Лапін.

Джошуа (28–4, 25 КО) наразі розглядає різні варіанти для завершальної фази своєї кар'єри.

Останній раз 36-річний боксер виходив у ринг понад рік тому – у вересні 2024-го він зазнав поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа на "Вемблі", втративши шанс стати триразовим чемпіоном світу.

Через тривалу паузу Джошуа випав із рейтингу найкращих надважковаговиків, але його повернення, схоже, вже близько.

За даними видання, він розмірковує над тим, щоб базуватися у таборі Усика на постійній основі та працювати з командою, яка допомогла українцю стати триразовим абсолютним чемпіоном світу.

У пошуках ідеального тренера

Джошуа відзначається непостійністю у роботі з наставниками. Перед реваншем з Усиком у 2022 році він подорожував США, знайомлячись із різними тренерами, серед яких були Ронні Шилдс та Едді Рейносо. Зрештою він обрав Роберта Гарсію, однак програв українцю вдруге.

Пізніше Джошуа працював із Дерріком Джеймсом, під керівництвом якого переміг Джермейна Франкліна та Роберта Хеленіуса. Потім він перейшов до Бена Девісона, з яким здобув переконливі перемоги над Отто Валліном і Френсісом Нганну. Але у серпні 2024 року під керівництвом того ж Девісона програв Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Зазначимо, що зараз Девісон є тренером Фабіо Вордлі, який, вірогідно, стане наступним суперником Усика.

Останній кидок у кар'єрі

Промоутер Едді Хірн нещодавно заявив, що Джошуа "повністю повернувся до тренувань". За його словами, олімпійський чемпіон 2012 року готується до "останнього великого етапу" у своїй кар'єрі, головні події якого відбудуться в 2026 році.

За словами Хірна, Джошуа може провести "розігрівальний" бій, перш ніж спробує організувати масштабне протистояння з Тайсоном Ф'юрі влітку 2026-го. Шоу під умовною назвою "Бій Британії" планують провести на "Вемблі".