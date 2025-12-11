ua en ru
Джонні Депп екранізує "Майстра і Маргариту": у команді - продюсерка з РФ

Четвер 11 грудня 2025 16:25
Джонні Депп екранізує "Майстра і Маргариту": у команді - продюсерка з РФ Джонні Депп (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Джонні Депп, який раніше неодноразово висловлював підтримку Україні, працюватиме над першою англомовною екранізацією роману Булгакова "Майстер і Маргарита". У команді актора - продюсерка російського походження.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Variety.

Джонні Депп екранізує "Майстра і Маргариту": що відомо

Актор стане продюсером і, можливо, зіграє в першій в історії англомовній екранізації твору Булкагова. Створенням проєкту займатиметься його кіностудія IN.2 Film у співпраці з виконавчими продюсерами - Світланою Далі, яка народилася в російському Благовєщенську, та Ґрейс Ло.

Разом з ними працюватимуть Стівен Дойтерс і Стіве Маліт. Стрічку анонсували на кінофестивалі Red Sea у Саудівській Аравії у середу, 10 грудня. Зйомки планують розпочати наприкінці 2026 року.

Екранізацію описують як "фантастичну темно-комічну подорож диявола Москвою 1930-х", у якій буде розкрито теми свободи творчості, бунту та боротьби добра й зла.

Примітно, що Далі та Ло вже тривалий час перебувають у юридичному конфлікті зі торговим агентом Luminosity Pictures щодо російськомовної екранізації 2024 року, знятої режисером Михайлом Локшиним. Він звинувачує продюсерок у блокуванні показів фільму в кінотеатрах США. Вони ж своєю чергою запевняють, що володіють законними правами на екранізацію роману.

Як Депп підтримував Україну

Актор висловлював солідарність з Україною ще з 2014 року, підтримавши Революцію Гідності. Згодом долучився до акції Voice Project з метою звільнення Олега Сенцова, якого утримувала Росія.

У 2023-му росіяни поширили фейк про приїзд зірки до Калінінграда за великі гроші, проте вже згодом його менеджер спростував цю інформацію.

Він також виявляв підтримку Україні на своїх концертах та особисто спілкувався з українцями, які пережили війну. Так, у серпні 2023 року на концерті в Німеччині він зустрівся з художницею з Маріуполя Іриною Федоренко, а сцена для виступу була підсвічена кольорами українського прапора.

