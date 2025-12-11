Джонни Депп экранизирует "Мастера и Маргариту": в команде - продюсер из РФ

Джонни Депп, который ранее неоднократно выражал поддержку Украине, будет работать над первой англоязычной экранизацией романа Булгакова "Мастер и Маргарита". В команде актера - продюсер российского происхождения.

Джонни Депп экранизирует "Мастера и Маргариту": что известно

Актер станет продюсером и, возможно, сыграет в первой в истории англоязычной экранизации произведения Булкагова. Созданием проекта будет заниматься его киностудия IN.2 Film в сотрудничестве с исполнительными продюсерами - Светланой Дали, которая родилась в российском Благовещенске, и Грейс Ло.

Вместе с ними будут работать Стивен Дойтерс и Стиве Малит. Ленту анонсировали на кинофестивале Red Sea в Саудовской Аравии в среду, 10 декабря. Съемки планируют начать в конце 2026 года.

Экранизацию описывают как "фантастическое темно-комическое путешествие дьявола по Москве 1930-х", в котором будут раскрыты темы свободы творчества, бунта и борьбы добра и зла.

Примечательно, что Дали и Ло уже длительное время находятся в юридическом конфликте с торговым агентом Luminosity Pictures по поводу русскоязычной экранизации 2024 года, снятой режиссером Михаилом Локшиным. Он обвиняет продюсеров в блокировании показов фильма в кинотеатрах США. Они же в свою очередь уверяют, что обладают законными правами на экранизацию романа.

Как Депп поддерживал Украину

Актер выражал солидарность с Украиной еще с 2014 года, поддержав Революцию Достоинства. Впоследствии присоединился к акции Voice Project с целью освобождения Олега Сенцова, которого удерживала Россия.

В 2023-м россияне распространили фейк о приезде звезды в Калининград за большие деньги, однако уже впоследствии его менеджер опроверг эту информацию.

Он также оказывал поддержку Украине на своих концертах и лично общался с украинцами, которые пережили войну. Так, в августе 2023 года на концерте в Германии он встретился с художницей из Мариуполя Ириной Федоренко, а сцена для выступления была подсвечена цветами украинского флага.