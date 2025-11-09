ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Анджеліна Джолі вперше розповіла про свій візит в Україну

Україна, Неділя 09 листопада 2025 09:52
Анджеліна Джолі вперше розповіла про свій візит в Україну Фото: Анджеліна Джолі в Україні (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Кава

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка нещодавно відвідала Україну, вперше вийшла на зв’язок після свого візиту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона написала в Instagram.

У новій публікації в Instagram, де за нею стежать майже 16 мільйонів людей, зірка поділилася враженнями від побаченого у Миколаєві та Херсоні.

"Цього тижня я відвідала Миколаїв і Херсон, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Загроза дронами була постійна, важко бути там. Чуєш гудіння в небі. Тут це називають "сафарі на людей" - дрони використовують, щоб стежити, переслідувати й тероризувати мешканців. Ми мали момент, коли мусили перечекати, поки дрон пролетить над головою", - написала Джолі.

Акторка розповіла, що місцеві мешканці пристосувалися до життя в умовах постійної небезпеки - школи, клініки й дитячі садки переносять у підземні укриття, а люди продовжують триматися попри все.

"Це важко бачити, але водночас надзвичайно надихає. Багато хто говорив про психологічний тягар і страх бути забутими світом", - додала зірка.

Джолі також закликала уряди світу діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні та інших країнах, де страждають цивільні.

"Важко зрозуміти, як у світі з таким потужним потенціалом дипломатії цивільні в Україні, Судані, Гаазі, Ємені та в багатьох інших місцях щодня страждають так, ніби ті, хто має владу, нічого не можуть зробити, щоб завершити ці конфлікти та захистити всіх цивільних однаково. Мене захоплює неймовірна мужність, відданість і професійність місцевих організацій та волонтерів. Якщо вони можуть знайти в собі сили, то уряди повинні зробити те саме", - наголосила акторка.

Що відомо про візит Джолі в Україну

5 листопада у мережі з’явилася інформація, що акторка, режисерка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі неочікувано приїхала до України. За даними ЗМІ, вона відвідала Херсон, де побувала у кількох медичних закладах - зокрема, у пологовому будинку та дитячій лікарні.

Повідомлялося також, що під час її візиту представники ТЦК та СП затримали водія акторки, через що Джолі нібито особисто втрутилася в ситуацію.

Пізніше Анджеліна Джолі прокоментувала свій приїзд, зазначивши, що у час, коли уряди багатьох країн відвертаються від захисту мирного населення, мужність і єдність українців викликають глибоку повагу.

Джолі також підкреслила, що попри різницю у контекстах, людський досвід схожий - це вимушене переселення, втрати та боротьба за збереження гідності.

"Дипломатія та захист цивільного населення не повинні відходити на другий план у світі, де переважає сила зброї та технологій", - зазначила посол доброї волі ООН.

Водночас Politico повідомило, що Джолі перетнула український кордон пішки, не попереджаючи заздалегідь про свій візит.

Згодом у мережі з’явилися нові фото акторки в Україні - під антидроновою сіткою в Херсоні та в Тернополі.

Нагадаємо, раніше ми писали, який подарунок Джолі отримала під час свого візиту до Херсона.

Читайте також, що відомо про охоронця Анджеліни Джолі, якого зупинили представники Миколаївського ТЦК та СП.

