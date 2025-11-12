Дві голлівудські легенди продали свої голоси ШІ: що відомо

Світ штучного інтелекту продовжує розширятися. Цього разу до розвитку технологій долучилися оскароносні актори Метью Макконахі та Майкл Кейн.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Variety .

Макконахі та Кейн продали свої голоси ШІ: що відомо

Як стало відомо, актори підписали угоду з компанією штучного інтелекту ElevenLabs, що спеціалізується на створенні ШІ-версій голосів.

В межах ініціативи Iconic Voices Marketplace бренди зможуть офіційно використовувати голоси знаменитостей для створення ШІ-аудіо. Завдяки новій угоді голос Кейна увійшов до цього каталогу.

"Протягом багатьох років я дарував свій голос історіям, що надихали людей - про мужність, гумор, людський дух. Тепер я допомагаю іншим знайти свій голос. З ElevenLabs ми зберігаємо й поширюємо голоси - не лише свій, а будь-який", - прокоментував він.

Майкл Кейн (скриншот)​​​​​​​

Актор додав, що компанія "використовує інновації не для заміни людства, а щоб підкреслити його особливість".

Макконахі є інвестором ElevenLabs та співпрацює з компанією з 2022 року. Він дозволив створити іспаномовну аудіоверсію свого інформаційного бюлетеня Lyrics of Livin.

Актор сподівається, що партнерство допоможе йому "достукатися та встановити контакт із ще більшою кількістю людей".

"Всім, хто працює над розробкою голосових технологій: продовжуйте. Ви допомагаєте створити майбутнє, в якому ми зможемо відірвати погляд від екранів і спілкуватися за допомогою чогось такого ж вічного, як і людство - наших голосів", - додав він.

Зірки, які співпрацюють із ШІ

Знаменитості активно інвестують в розвиток ШІ та долучаються до технологічних проєктів. Серед таких - Ештон Кутчер, який через свій венчурний фонд підтримав стартапи на базі ШІ, Леонардо Ді Капріо, який інвестував у компанії з аналітики та обробки даних за допомогою ШІ, а також Елтон Джон, Джаред Лето та інші.