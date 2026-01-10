Джима не допомогла: збірна України провалила естафету на етапі Кубка світу з біатлону

Дебют Джими в естафеті

Наша команда заявила для участі в естафеті значно змінений склад, в порівнянні з аналогічними гонками на попередніх стартах.

До четвірки учасниць увійшли Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Юлія Джима та Олена Городна. Для Джими це була перша естафета в сезоні після повернення до змагань у Обергофі після травми.

Як провела гонку збірна України

Естафету в складі "синьо-жовтих" відкривала Дмитренко. На обох вогневих рубежах вона використала по два додаткових патрони. Після стрільби лежачи Дмитренко вибігала 11-ю, а після "стійки" опустилася на 13-ту позицію, на якій і передала естафету.

На другому етапі Чалик була близькою до чистої стрільби: перші вісім мішеней вона закрила без помилок. На стрільбі стоячи українка використала три додаткові патрони, але змогла уникнути штрафного кола. Чалик покращила позиції команди – естафету вона передала дев'ятою.

Джима на третьому етапі після першої стрільби лежачи зберегла дев'яту позицію, обмежившись одним промахом. На дистанції українка втратила кілька місць, однак безпомилкова і швидка робота на стрільбі стоячи повернула команду до першої десятки.

За чистим часом стрільби Джима показала найкращий результат серед усіх учасниць третього етапу. Водночас за швидкістю ходу вона стала останньою на своєму відрізку, поступившись суперницям близько 20 секунд. Естафету Юлія передала 13-ю.

Заключний етап бігла Городна. На стрільбі лежачи вона допустила один промах і втримала позицію, а на "стійці" використала три додаткові патрони. Попри це, на фініші Олена поступилася представниці Швейцарії, і збірна України завершила гонку 14-ю.

Другий тріумф Франції

Вдруге у сезоні перемогу в жіночій естафеті здобула Франція. Квартет Лу Жанмонно, Осеан Мішлон, Жюстін Бреза-Буше та Жюльї Сімон випередив Норвегію більш ніж на 50 секунд. Трійку призерок замкнула Німеччина.

Кубок світу з біатлону, Обергоф, жіноча естафета:

Франція – 1.18.21,9 (0+8) Норвегія – 53,7 (1+7) Німеччина – 1.28,4 (1+13)

…14. Україна – 5.35,3 (0+12)

Що далі

У неділю, 11 січня, на етапі в Обергофі відбудуться заключні старти.

Спочатку чоловіки проведуть естафету (початок – о 12:00 за київським часом). А о 15:15 розпочнеться жіноча гонка переслідування.