"Дженоа" зробила гучне призначення: команду Маліновського очолив Де Россі

Італійський фахівець Даніеле Де Россі став новим головним тренером "Дженоа", де виступає український півзахисник Руслан Маліновський. Про це повідомила пресслужба клубу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Після дев’яти матчів без перемог керівництво "Дженоа" ухвалило рішення звільнити Патріка Вієйра. Тимчасовий тренерський штаб допоміг команді здобути першу перемогу в сезоні Серії А 2025/26, але вже незабаром клуб визначився з новим наставником.
Контракт із Де Россі розраховано до завершення поточного сезону, а в разі збереження місця в елітному дивізіоні угода буде автоматично продовжена. За інформацією італійських ЗМІ, домовленість може діяти до літа 2026 року.
Наразі "Дженоа" посідає 18-те місце в турнірній таблиці Серії А.
Для Де Россі це повернення до тренерської роботи після відставки з "Роми", де він розпочав сезон 2024/25.
Саме під його керівництвом римляни запрошували до команди українського нападника Артема Довбика. Проте через слабкий старт сезону спеціаліста звільнили у вересні.
Цікаво, що нещодавно у пресі повідомляли про інтерес "Торіно" до легендарного півзахисника "Роми", однак саме "Дженоа" стала наступним етапом у його тренерській кар’єрі.
Tutte le strade portano a Zena
