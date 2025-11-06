"Дженоа" сделала громкое назначение: команду Малиновского возглавил Де Росси

Де Росси возглавил "Дженоа" после отставки Виейра

После девяти матчей без побед руководство "Дженоа" приняло решение уволить Патрика Виейра. Временный тренерский штаб помог команде одержать первую победу в сезоне Серии А 2025/26, но уже вскоре клуб определился с новым наставником.

Контракт с Де Росси рассчитан до завершения текущего сезона, а в случае сохранения места в элитном дивизионе соглашение будет автоматически продлено. По информации итальянских СМИ, договоренность может действовать до лета 2026 года.

Сейчас "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.

Новый старт для легенды "Ромы"

Для Де Росси это возвращение к тренерской работе после отставки из "Ромы", где он начал сезон 2024/25.

Именно под его руководством римляне приглашали в команду украинского нападающего Артема Довбыка. Однако из-за слабого старта сезона специалиста уволили в сентябре.

Интересно, что недавно в прессе сообщали об интересе "Торино" к легендарному полузащитнику "Ромы", однако именно "Дженоа" стала следующим этапом в его тренерской карьере.