"Дженоа" сделала громкое назначение: команду Малиновского возглавил Де Росси

Итальянский специалист Даниэле Де Росси стал новым главным тренером "Дженоа", где выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
После девяти матчей без побед руководство "Дженоа" приняло решение уволить Патрика Виейра. Временный тренерский штаб помог команде одержать первую победу в сезоне Серии А 2025/26, но уже вскоре клуб определился с новым наставником.
Контракт с Де Росси рассчитан до завершения текущего сезона, а в случае сохранения места в элитном дивизионе соглашение будет автоматически продлено. По информации итальянских СМИ, договоренность может действовать до лета 2026 года.
Сейчас "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.
Для Де Росси это возвращение к тренерской работе после отставки из "Ромы", где он начал сезон 2024/25.
Именно под его руководством римляне приглашали в команду украинского нападающего Артема Довбыка. Однако из-за слабого старта сезона специалиста уволили в сентябре.
Интересно, что недавно в прессе сообщали об интересе "Торино" к легендарному полузащитнику "Ромы", однако именно "Дженоа" стала следующим этапом в его тренерской карьере.
