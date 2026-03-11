Джаред Лето хоче зареєструвати свій бренд в Росії, - ЗМІ

Американський співак і актор Джаред Лето планує зареєструвати в Росії товарний знак під власним ім’ям.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання.
Відомо, що відповідні документи були подані у березні цього року.
Під брендом Jared Leto актор хоче випускати одяг, взуття та головні убори.
Крім того, торгову марку планують зареєструвати і в категорії розважальних послуг.
Йдеться, зокрема, про музичну продукцію, концертну діяльність, сценічні виступи та виробництво фільмів.
Після початку повномасштабної війни Джаред Лето публічно висловлював підтримку Україні та закликав до миру.
Зокрема, під час одного з прямих ефірів він виконав пісню "Ах, Одеса". Також артист долучався до благодійних ініціатив, спрямованих на допомогу українцям.
Втім, 11 жовтня 2024 року під час концерту в Сербії, де серед публіки було багато росіян, співак заявив, що "відчув багато російської енергії" та назвав війну РФ проти України "цими проблемами".
Тоді ж він висловив сподівання, що після завершення війни зможе виступити у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі.
Такі слова викликали хвилю критики з боку українців. У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що для Росії є лише одна "проблема" - саме існування України.
Там також підкреслили, що подібні заяви є образливими для українських військових, які щодня платять високу ціну за свободу своєї країни.
Крім того, торік Лето публікував у своїх соцмережах фото з церемонії BAFTA, на яких позував разом із російськими акторами Юрієм Борисовим та Марком Ейдельштейном.