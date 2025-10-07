UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Дюбуа знову претендуватиме на титул Усика: сенсаційне рішення IBF

Фото: Олександр Усик та Даніель Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Екс-чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа розпочинає шлях до третього поєдинку проти українця Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Чи відбудеться трилогія

Дюбуа (22-3, 21 KO) дав згоду на проведення претендентського бою проти кубинця Френка Санчеса (25-1, 18 KO).

Переможець поєдинку отримає статус обов'язкового претендента на титул IBF, який вкупі з іншими належить абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Усику (24-0, 15 KO).

За даними джерела, переговори між командами Дюбуа та Санчеса мають завершитися до 22 жовтня. Саме після цього IBF визначить офіційну дату претендентського поєдинку.

Проблеми IBF

Френк Санчес вже давно є претендентом на тимчасовий титул IBF. А от з підбором суперників для нього в організації виникли проблеми.

Спочатку шанс надавали нігерійцю Ефе Аджагбі, проте він відмовився. Альтернативою став талановитий британець Мозес Ітаумі, але й він не виявив бажання виходити проти Санчеса. Потім вибір пав на срібного призер Олімпіади-2020 американця Річарда Торреса. Організація зробила йому офіційну пропозицію, але знову отримала відмову.

І лише потім з'явився варіант з Дюбуа.

Читайте РБК-Україна в Google News