Дюбуа нокаутував Вордлі в кривавій битві: як колишній суперник Усика повернув титул

Даніель Дюбуа тріумфально повернувся на вершину надважкої ваги. У видовищному поєдинку в Манчестері він зупинив чинного чемпіона Фабіо Вордлі, попри критичний початок зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати вечора боксу.
Поєдинок у Манчестері розпочався зі справжнього шоку для фанатів Даніеля Дюбуа.
Вже на 12-й секундіпершого раунду Фабіо Вордлі потужним ударом відправив претендента у важкий нокдаун.
"Тріпл Ді" зміг піднятися, але виглядав розгубленим до кінця стартової трихвилинки.
Вордлі намагався розвинути успіх і в третьому раунді знову доніс силовий панч - Дюбуа вдруге опинився на канвасі.
Даніель встав на рахунок "7" і продемонстрував неймовірну здатність до відновлення, яка стала ключовою в цьому протистоянні.
Починаючи з четвертого раунду, технічна перевага Дюбуа почала даватися взнаки.
Претендент працював методично, використовуючи джеб та серійну роботу, що швидко виснажило Вордлі, який робив ставку лише на один точний удар.
Ключові моменти бою:
Даніель Дюбуа переміг технічним нокаутом в 11-му раунді та став новим чемпіоном світу за версією WBO.
Ця перемога стала для Даніеля Дюбуа першою після болючої поразки від українця. Нагадаємо, у липні 2025 року Усик нокаутував Дюбуа у п'ятому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона.
Для британця це був другий шанс завоювати повноцінний титул, і він ним скористався.
Свій останній успішний захист Вордлі провів у жовтні 2025-го, коли здолав Джозефа Паркера. Тепер у надважкій вазі може знову постати питання про об'єднавчий бій за участю українського чемпіона.