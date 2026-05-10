Дюбуа нокаутував Вордлі в кривавій битві: як колишній суперник Усика повернув титул

Драма з перших секунд та камбек Дюбуа

Поєдинок у Манчестері розпочався зі справжнього шоку для фанатів Даніеля Дюбуа.

Вже на 12-й секундіпершого раунду Фабіо Вордлі потужним ударом відправив претендента у важкий нокдаун.

"Тріпл Ді" зміг піднятися, але виглядав розгубленим до кінця стартової трихвилинки.

Вордлі намагався розвинути успіх і в третьому раунді знову доніс силовий панч - Дюбуа вдруге опинився на канвасі.

Даніель встав на рахунок "7" і продемонстрував неймовірну здатність до відновлення, яка стала ключовою в цьому протистоянні.

Виснаження чемпіона та фінальний штурм

Починаючи з четвертого раунду, технічна перевага Дюбуа почала даватися взнаки.

Претендент працював методично, використовуючи джеб та серійну роботу, що швидко виснажило Вордлі, який робив ставку лише на один точний удар.

Ключові моменти бою:

7 раунд: Обидва боксери були за крок до падіння в останні 30 секунд, влаштувавши відкритий обмін ударами.

9 раунд: Лікарі оглядали Вордлі через численні пошкодження, але дозволили продовжити бій.

11 раунд: Дюбуа провів успішну багатопетардну атаку, після якої рефері втрутився і зупинив побиття.

Даніель Дюбуа переміг технічним нокаутом в 11-му раунді та став новим чемпіоном світу за версією WBO.