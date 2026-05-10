Дюбуа нокаутировал Уордли в кровавой битве: как бывший соперник Усика вернул титул

Драма с первых секунд и камбэк Дюбуа

Поединок в Манчестере начался с настоящего шока для фанатов Даниэля Дюбуа.

Уже на 12-й секунде первогораунда Фабио Уордли мощным ударом отправил претендента в тяжелый нокдаун.

"Трипл Ди" смог подняться, но выглядел растерянным до конца стартовой трехминутки.

Уордли пытался развить успех и в третьем раунде снова донес силовой панч - Дюбуа во второй раз оказался на канвасе.

Даниэль встал на счет "7" и продемонстрировал невероятную способность к восстановлению, которая стала ключевой в этом противостоянии.

Истощение чемпиона и финальный штурм

Начиная с четвертого раунда, техническое преимущество Дюбуа начало сказываться.

Претендент работал методично, используя джеб и серийную работу, что быстро истощило Уордли, который делал ставку только на один точный удар.

Ключевые моменты боя:

9 раунд: Врачи осматривали Уордли из-за многочисленных повреждений, но позволили продолжить бой.

11 раунд: Дюбуа провел успешную многопетардную атаку, после которой рефери вмешался и остановил избиение.

Даниэль Дюбуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде и стал новым чемпионом мира по версии WBO.