Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Дякую службі". Відомий музикант розкрив, чим зараз займається у війську

09:42 11.03.2026 Ср
2 хв
Артист зізнався, які трансформації у поглядах пережив за понад рік служби
aimg Сюзанна Аль Маріді
Павло Гоц з NAZVA (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Соліст гурту Nazva Павло Гоц розповів про службу у війську. Він поділився, як трансформувалися його погляди та на чому нині зосереджена його діяльність.

Про це артист розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Як Павло Гоц перетворив історії бійців 93-ї ОМБр на сильний трек

Що сказав Гоц про трансформації за час служби

Служба кардинально змінила його погляди на відповідальність, зокрема щодо значущості сказаних ним слів.

"Бо до того був, мені здається, більш легковажний у висловлюваннях. Здавалось, що все тільки для веселощів. Зараз, дякую службі, відчув, що важливо казати тут і зараз", - розповів Павло.

"Можливо, після закінчення твого життя щось і лишиться. Тому я тепер більш грамотно намагаюсь підходити до слів, які говорю, чіткіше формулювати", - додав він.

Павло Гоц про зміни за час служби (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Чим займається у війську зараз

Музикант був зосереджений на морально-психологічній підтримці воїнів, зокрема працював на Запорізькому напрямку.

"Зараз у мене вже напрямок медійний, культурний", - зазначив він.

Музикант продовжує активно займатися підтримкою бійців через культурні напрями та музику, зокрема працює на радіо для військових і про військових.

"Займаюся музикою для військових, веду Радіопіхоту. Направляємо далі культуру у війську, збираємо митців між собою, аби мілітарна культура могла творитись, сповідуватись і поширюватися", - розповів він.

Павло Гоц про службу (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Що відомо про мобілізацію Гоца

Нагадаємо, засновник NAZVA долучився до війська у лютому 2025 року. Тоді він опублікував серію фото у військовій формі та лаконічно прокоментував зміни у житті.

"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", - сказав тоді він.

Він також активно працював над культурними напрямками та підтримкою бійців у складі "Культурних сил".

Крім того, Павло дає різноманітні концерти, збираючи кошти на допомогу війську.

