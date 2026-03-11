"Дякую службі". Відомий музикант розкрив, чим зараз займається у війську

Соліст гурту Nazva Павло Гоц розповів про службу у війську. Він поділився, як трансформувалися його погляди та на чому нині зосереджена його діяльність.
Про це артист розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Служба кардинально змінила його погляди на відповідальність, зокрема щодо значущості сказаних ним слів.
"Бо до того був, мені здається, більш легковажний у висловлюваннях. Здавалось, що все тільки для веселощів. Зараз, дякую службі, відчув, що важливо казати тут і зараз", - розповів Павло.
"Можливо, після закінчення твого життя щось і лишиться. Тому я тепер більш грамотно намагаюсь підходити до слів, які говорю, чіткіше формулювати", - додав він.
Музикант був зосереджений на морально-психологічній підтримці воїнів, зокрема працював на Запорізькому напрямку.
"Зараз у мене вже напрямок медійний, культурний", - зазначив він.
Музикант продовжує активно займатися підтримкою бійців через культурні напрями та музику, зокрема працює на радіо для військових і про військових.
"Займаюся музикою для військових, веду Радіопіхоту. Направляємо далі культуру у війську, збираємо митців між собою, аби мілітарна культура могла творитись, сповідуватись і поширюватися", - розповів він.
Нагадаємо, засновник NAZVA долучився до війська у лютому 2025 року. Тоді він опублікував серію фото у військовій формі та лаконічно прокоментував зміни у житті.
"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", - сказав тоді він.
Він також активно працював над культурними напрямками та підтримкою бійців у складі "Культурних сил".
Крім того, Павло дає різноманітні концерти, збираючи кошти на допомогу війську.