"Спасибо службе". Известный музыкант раскрыл, чем сейчас занимается в армии

Что сказал Гоц о трансформациях за время службы

Служба кардинально изменила его взгляды на ответственность, в частности по поводу сказанных им слов.

"Потому что до этого я был, мне кажется, более легкомысленным в высказываниях. Казалось, что все только для веселья. Сейчас, благодаря службе, я почувствовал, что важно говорить здесь и сейчас", - рассказал Павел.

"Возможно, после окончания твоей жизни что-то и останется. Поэтому я теперь более грамотно стараюсь подходить к словам, которые говорю, четче формулировать", - добавил он.

Павел Гоц об изменениях за время службы (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Чем занимается в армии сейчас

Музыкант был сосредоточен на морально-психологической поддержке бойцов, в частности работал на Запорожском направлении.

"Сейчас у меня уже направление медийное, культурное", - отметил он.

Музыкант продолжает активно заниматься поддержкой бойцов через культурные направления и музыку, в частности работает на радио для военных и о военных.

"Занимаюсь музыкой для военных, веду Радіопіхоту. Направляем дальше культуру в армии, собираем художников между собой, чтобы милитарная культура могла твориться, исповедоваться и распространяться", - рассказал он.

Павел Гоц о службе (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Что известно о мобилизации Гоца

Напомним, основатель NAZVA присоединился к армии в феврале 2025 года. Тогда он опубликовал серию фото в военной форме и лаконично прокомментировал изменения в жизни.

"Снят с воинского учета. Основание: военнослужащий", - сказал тогда он.

Он также активно работал над культурными направлениями и поддержкой бойцов в составе "Культурних сил".

Кроме того, Павел дает различные концерты, собирая средства на помощь армии.