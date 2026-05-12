Головна » Розваги » Шоу бізнес

Дядя Жора різко висловився про участь старшої доньки у "Холостяку"

20:19 12.05.2026 Вт
2 хв
Шоумен чесно відповів, чи підтримав би доньку, якби вона вирішила шукати кохання на романтичному реаліті
aimg Іванна Пашкевич
Дядя Жора різко висловився про участь старшої доньки у "Холостяку" Дядя Жора з донькою Уляною (фото: instagram.com/dyadya_jora)
Український шоумен і комік Дядя Жора (справжнє ім'я Вадим Мічковський) висловився про можливу участь своєї 24-річної доньки у романтичному реаліті "Холостяк".

Своїми думками ведучий поділився в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна LIFE.

Після того як стало відомо ім’я головного героя нового сезону шоу, тема участі дівчат у проєкті знову активно обговорюється.

Тож артист відповів, як би відреагував, якби його донька заявила, що хоче піти на "Холостяк" шукати кохання.

За словами шоумена, таку ідею він би не підтримав.

Дядя Жора вважає, що реаліті - не найкраще місце для пошуку майбутнього чоловіка.

Дядя Жора з донькою Уляною (фото: instagram.com/dyadya_jora)

"Ну, не дуже б добре поставився, тому що це не той майданчик, де треба шукати собі нареченого. Знаєте, всьому свій час і своє місце. Так що доля, вона підскаже, де ти маєш зустріти свою другу половинку", - сказав Дядя Жора.

"Треба просто чекати або трошки щось зробити для того, щоб знайти. Якщо про "Холостяк" говорити, то це більше шоу. Це тимчасово”, - поділився комік.

Шоумен додав, що не проти особистого життя доньки, однак переконаний: справжні стосунки мають з’являтися природно, а не в межах телевізійного формату.

Що відомо про доньок Дяді Жори

Вадим Мічковський разом із дружиною Наталією він виховує трьох доньок: Уляну, Устину та Аміну.

Старшій доньці Уляні 24 роки. Вона вже здобула вищу освіту та працює візажисткою.

У вільний час дівчина любить подорожувати, дотримується здорового способу життя та не їсть м’яса.

Дядя Жора з родиною (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Середня донька шоумена - Устина. Вона народилася у 2006 році, тож їй близько 20 років.

Наймолодша Аміна з’явилася на світ у травні 2017-го, зараз їй близько 9 років.

Дружина артиста Наталія Мічковська в одному з інтерв’ю розповідала, що доньки дуже люблять і цінують батька.

Сам Дядя Жора теж часто тішить дітей і не проти побалувати їх смаколиками.

