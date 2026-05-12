ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Дядя Жора резко высказался об участии старшей дочери в "Холостяке"

20:19 12.05.2026 Вт
2 мин
Шоумен честно ответил, поддержал бы дочь, если бы она решила искать любовь на романтическом реалити
aimg Иванна Пашкевич
Дядя Жора резко высказался об участии старшей дочери в "Холостяке" Дядя Жора с дочкой Ульяной (фото: instagram.com/dyadya_jora)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украинский шоумен и комик Дядя Жора (настоящее имя Вадим Мичковский) высказался о возможном участии своей 24-летней дочери в романтическом реалити "Холостяк".

Своими мыслями ведущий поделился в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина LIFE.

Больше интересного: Потап удивил заявлением об участии в "Холостяке": украинцы не сдержались

После того как стало известно имя главного героя нового сезона шоу, тема участия девушек в проекте снова активно обсуждается.

Поэтому артист ответил, как бы отреагировал, если бы его дочь заявила, что хочет пойти на "Холостяк" искать любовь.

По словам шоумена, такую идею он бы не поддержал.

Дядя Жора считает, что реалити - не лучшее место для поиска будущего мужа.

Дядя Жора резко высказался об участии старшей дочери в &quot;Холостяке&quot;Дядя Жора с дочкой Ульяной (фото: instagram.com/dyadya_jora)

"Ну, не очень бы хорошо отнесся, потому что это не та площадка, где надо искать себе жениха. Знаете, всему свое время и свое место. Так что судьба, она подскажет, где ты должен встретить свою вторую половинку", - сказал Дядя Жора.

"Надо просто ждать или немножко что-то сделать для того, чтобы найти. Если о "Холостяке" говорить, то это больше шоу. Это временно", - поделился комик.

Шоумен добавил, что не против личной жизни дочери, однако убежден: настоящие отношения должны появляться естественно, а не в рамках телевизионного формата.

Что известно о дочерях Дяди Жоры

Вадим Мичковский вместе с женой Натальей он воспитывает трех дочерей: Ульяну, Устину и Амину.

Старшей дочери Ульяне 24 года. Она уже получила высшее образование и работает визажистом.

В свободное время девушка любит путешествовать, придерживается здорового образа жизни и не ест мяса.

Дядя Жора резко высказался об участии старшей дочери в &quot;Холостяке&quot;Дядя Жора с семьей (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Средняя дочь шоумена - Устина. Она родилась в 2006 году, поэтому ей около 20 лет.

Самая младшая Амина появилась на свет в мае 2017-го, сейчас ей около 9 лет.

Жена артиста Наталья Мичковская в одном из интервью рассказывала, что дочери очень любят и ценят отца.

Сам Дядя Жора тоже часто радует детей и не прочь побаловать их вкусняшками.

Еще больше интересного:

Рамина призналась, что перед участием в "Холостяке" ходила к гадалке: что ей предсказали

Новому "Холостяку" Кравцову припомнили прошлое в Москве: что говорят украинцы

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Холостяк Звезды шоу-бизнеса
Новости
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026": кто вышел в финал
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026": кто вышел в финал
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес