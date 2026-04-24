Не актор і не співак: СТБ офіційно розсекретив ім'я нового "Холостяка"

16:59 24.04.2026 Пт
Після витоку в мережу телеканал нарешті підтвердив, хто шукатиме кохання в новому сезоні шоу
Іванна Пашкевич
В'ячеслав Кравцов (фото: instagram.com/slava5555)

Телеканал СТБ нарешті офіційно оголосив ім’я головного героя 15 сезону романтичного реаліті "Холостяк". Новим учасником проєкту, за серце якого боротимуться жінки, став український баскетболіст В’ячеслав Кравцов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт проєкту.

Що відомо про головного героя "Холостяка-15"

В’ячеслав Кравцов - професійний баскетболіст із Одеси, який грав на позиції центрового, виступав за національну збірну України та має звання майстра спорту України міжнародного класу.

Упродовж кар’єри Кравцов встиг пограти за українські клуби БК "Київ" та БК "Донецьк", а також тричі ставав найкращим центровим Суперліги.

У сезоні 2011/12 разом із БК "Донецьк" він виборов золоті медалі чемпіонату України.

Крім виступів на батьківщині, спортсмен пробував сили і в НБА. У 2012 році він підписав контракт із клубом "Детройт Пістонс", а згодом опинився в системі "Мілвокі Бакс" та "Фінікс Санз".

Також у різні роки баскетболіст грав за клуби з Іспанії, Саудівської Аравії, Бахрейну та Індонезії.

Окреме місце в кар’єрі Кравцова посідає збірна України, за яку він виступав майже 20 років.

Станом на 1 січня 2026 року він є рекордсменом національної команди за кількістю проведених матчів, набраних очок і підбирань.

Водночас для уважних глядачів ім’я нового "Холостяка" не стало абсолютною несподіванкою.

Раніше телеканал СТБ, схоже, випадково розкрив особу головного героя нового сезону.

У соцмережі Threads користувачка під ніком tanita_romano оприлюднила скріншот із сайту каналу, де в анкеті для учасниць уже було вказано ім’я В’ячеслава Кравцова.

Тепер же канал офіційно підтвердив, що саме баскетболіст стане головним героєм 15 сезону шоу.

