Двоє на вихід: збірна України з біатлону провела чистку після фіаско на Олімпіаді-2026

Хто залишив команду

Фінський етап, що пройде з 5 по 8 березня, стане першим міжнародним стартом найвищого рівня після завершення Олімпіади в Італії.

Порівняно з попередніми ростерами, склад українців зазнав змін. Антон Дудченко та Тарас Лесюк залишають першу команду – вони продовжать сезон на Кубку IBU. Їхні місця в основі посядуть Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Як пояснила Надія Бєлова, на рішення вплинули не лише спортивні результати, а й логістичні труднощі з отриманням віз до США, де паралельно проходитиме етап Кубка IBU в Лейк-Плесіді.

"У нас була проблема з американськими візами, тож поїдуть ті, хто мав їхати. Аналізували результати стартів: і на Олімпійських іграх, і на Кубках світу та IBU", - зазначила Бєлова.

Олімпійське фіаско

Для Дудченка та Лесюка виступи на Іграх-2026 стали невдалими.

В індивідуальній гонці Антон посів 35-те місце, а Тарас – 65-те. Фінальний спринт Дудченко завершив з 88-м результатом, що стало його особистим антирекордом. Своєю чергою Лесюк підвів команду в естафеті, заробивши два кола штрафу на останньому етапі.

Повернення Цимбала та Тищенка

Для Богдана Цимбала це перша поява в основі з січня, коли він виступав у Новому Месті. Артем Тищенко, який розпочинав сезон в Естерсунді, останнім часом змагався на рівні чемпіонату Європи та Кубка IBU, де демонстрував стабільну стрільбу.

Склад збірної України на етап у Контіолахті:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Богдан Борковський

Богдан Цимбал

Артем Тищенко

Зазначимо, що жіноча збірна України також готує зміни у складі, про які буде оголошено найближчим часом.