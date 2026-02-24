RU

Двое на выход: сборная Украины по биатлону провела чистку после фиаско на Олимпиаде-2026

Богдан Цымбал возвращается на Кубок мира (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на седьмой этап Кубка мира в Контиолахти. Тренерский штаб "сине-желтых" провел две замены в основной команде по итогам выступлений на Олимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главного тренера мужской сборной Надежды Беловой "Суспільному Спорт".

Читайте также: Пидручный высказался о своем будущем после Олимпиады-2026

Кто покинул команду

Финский этап, который пройдет с 5 по 8 марта, станет первым международным стартом самого высокого уровня после завершения Олимпиады в Италии.

По сравнению с предыдущими ростерами, состав украинцев претерпел изменения. Антон Дудченко и Тарас Лесюк покидают первую команду - они продолжат сезон на Кубке IBU. Их места в основе займут Богдан Цымбал и Артем Тищенко.

Как пояснила Надежда Белова, на решение повлияли не только спортивные результаты, но и логистические трудности с получением виз в США, где параллельно будет проходить этап Кубка IBU в Лейк-Плэсиде.

"У нас была проблема с американскими визами, поэтому поедут те, кто должен был ехать. Анализировали результаты стартов: и на Олимпийских играх, и на Кубках мира и IBU", - отметила Белова.

Олимпийское фиаско

Для Дудченко и Лесюка выступления на Играх-2026 стали неудачными.

В индивидуальной гонке Антон занял 35-е место, а Тарас - 65-е. Финальный спринт Дудченко завершил с 88-м результатом, что стало его личным антирекордом. В свою очередь Лесюк подвел команду в эстафете, заработав два круга штрафа на последнем этапе.

Возвращение Цымбала и Тищенко

Для Богдана Цымбала это первое появление в основе с января, когда он выступал в Новом Месте. Артем Тищенко, который начинал сезон в Эстерсунде, в последнее время соревновался на уровне чемпионата Европы и Кубка IBU, где демонстрировал стабильную стрельбу.

Состав сборной Украины на этап в Контиолахти:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Богдан Борковский
  • Богдан Цымбал
  • Артем Тищенко

Отметим, что женская сборная Украины также готовит изменения в составе, о которых будет объявлено в ближайшее время.

Ранее мы сообщили о топ-10 результатов украинцев на Олимпиаде-2026.

