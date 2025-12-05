Дві російські тенісистки змінили громадянство: які наслідки для жіночого тенісу

Потапова - нова перша ракетка Австрії

Найбільш рейтингова з дуету, 24-річна Анастасія Потапова, тепер представлятиме європейську країну.

Тенісистка, яка наразі посідає 51-ше місце у світовому заліку WTA (у 2023 році входила до топ-25), оголосила про завершення процедури отримання австрійського громадянства.

"Радісно повідомити, що австрійський уряд задовольнив мою заяву на громадянство. Австрія - це місце, яке я ціную і вважаю своїм домом, тут надзвичайно привітна атмосфера, і я відчуваю себе тут абсолютно комфортно", - поділилася тенісистка у соцмережі Instagram.

Зміна спортивного громадянства автоматично робить Потапову першою ракеткою Австрії.

До її переходу найвищу позицію в рейтингу WTA серед австрійських тенісисток посідала 29-річна Юлія Грабер, яка знаходиться на 94-й сходинці.

Рахімова обирає Узбекистан через родинні зв'язки

Друга тенісистка, 24-річна Камілла Рахімова, приєднається до збірної Узбекистану. Її перехід було підтверджено місцевою Федерацією тенісу.

Рахімова має міцні родинні зв'язки з цією країною, адже її мати свого часу виступала за Узбекистан у складі збірної СРСР.

На сьогодні Рахімова посідає 112-те місце у світовому рейтингу. Попередній рік вона закінчила в топ-60, а в поточному сезоні продемонструвала свій найкращий результат на Вімблдоні, вперше пробившись до третього кола.

Перехід Камілли Рахімової також підвищує її до статусу першої ракетки Узбекистану.

До цього країна мала лише одну спортсменку в топ-150 WTA - Марію Тімофєєву (146-та позиція), яка сама змінила російське громадянство на узбецьке у жовтні 2025 року.

Масові переходи серед російських тенісисток

Перехід Потапової та Рахімової продовжує тенденцію, що посилилася серед російських тенісистів.

Раніше, у березні, найвищим за рейтингом переходом стала ексвосьма ракетка світу Дарья Касаткіна, яка тепер виступає за Австралію. Крім того, з минулого року Вірменію представляє Аліна Аванесян, яка входила до топ-40 світового заліку.

Нагадаємо, що всі російські національні збірні наразі усунені від участі у найбільших командних змаганнях у світовому тенісі - Кубку Девіса (чоловічий) та Кубку Біллі Джин Кінг (жіночий).

Всі тенісисти з Росії та Білорусі змагаються в індивідуальних турах ATP та WTA лише у "нейтральному" статусі з початку повномасштабного вторгнення в Україну.