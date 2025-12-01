ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

18-річна українка розгромила росіянку і здійснила прорив на турнірі WTA

Понеділок 01 грудня 2025 13:24
UA EN RU
18-річна українка розгромила росіянку і здійснила прорив на турнірі WTA Вероніка Подрез (фото: ITF)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Вероніка Подрез стартувала з переконливої перемоги на турнірі WTA 125 в Анже. 18-річна спортсменка вперше в кар’єрі виграла матч основної сітки змагань такого рівня, обігравши росіянку Аліну Чараєву з рахунком 6:1, 6:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Дивовижний дебют в основі

Зустріч, що відбулася 1 грудня на хардових кортах у залі, тривала лише 1 годину і 21 хвилину.

Подрез продемонструвала бездоганну гру, не залишивши суперниці жодних шансів - фінальний рахунок 6:1, 6:1 на користь українки говорить сам за себе.

Статистика поєдинку підкреслює домінацію української тенісистки. Вероніка Подрез зробила 5 брейків і при цьому не припустилася жодної подвійної помилки та не віддала жодної своєї подачі.

Натомість її "нейтральна" опонентка, крім того, що не виконала жодного ейса, чотири рази помилилася на подачі та не змогла реалізувати жоден із 7 зароблених брейк-пойнтів.

Варто зазначити, що це було перше очне протистояння Вероніки Подрез та Аліни Чараєвої.

Успішний шлях до основної сітки

Перемозі в першому колі основної сітки передував також успішний виступ Подрез у кваліфікації. У вирішальному матчі відбору вона здолала місцеву тенісистку Амандін Монно (№431 WTA), яка виступала за wild card.

Українці знадобилося 1 година 20 хвилин, щоб обіграти француженку з рахунком 6:4, 6:2.

Цікаво, що у першій партії Подрез продемонструвала справжній "камбек", зумівши відігратися з рахунку 1:3 з брейком.

Це вже друга перемога українки над Монно, оскільки раніше вони зустрічалися на 75-тисячнику у Реймсі.

Плани на наступний раунд

Завдяки цій перемозі, Вероніка Подрез забезпечила собі місце у наступному колі змагань у Франції.

Наступною суперницею українки стане переможниця протистояння між іспанською тенісисткою Альоною Большовою (№235 WTA) та другою сіяною турніру, хорваткою Антонією Ружич (№78 WTA).

Для 18-річної українки це лише другий виступ в основній сітці турнірів категорії WTA 125 за кар'єру.

У 2023 році вона також брала участь у змаганнях у Ліможі, але тоді поступилася у першому ж раунді.

Цьогорічний турнір у Анже має призовий фонд 115 тисяч доларів і є чудовою нагодою для молодої спортсменки піднятися в рейтингу.

Раніше ми повідомили, що Марта Костюк потрапила до топ-5 антирейтингу WTA.

Також читайте про екс-першу ракетку України, яка повертається на корт після загадкової піврічної перерви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Україна
Новини
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить