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Костюк вибила другу нейтральну росіянку поспіль на шляху в півфінал Індіан-Веллса

Індіан-Веллс, Четвер 14 березня 2024 21:18
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Костюк вибила другу нейтральну росіянку поспіль на шляху в півфінал Індіан-Веллса Фото: Марта Костюк уперше в кар'єрі гратиме в півфіналі турніру WTA 1000 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк розібралася з російською тенісисткою Анастасією Потаповою у 1/4 фіналу престижних змагань у Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

BNP Paribas Open, 1/4 фіналу, жінки

Потапова – Костюк – 0:2 (0:6, 5:7)

Перший сет став легкою прогулянкою для української спортсменки. Костюк зламала опір суперниці за 23 хвилини. Вона оформила три брейки, два гейми виграла "під нуль", зокрема і вирішальний на подачі Потапової, та повісила росіянці "бублик".

У другій партії побиття продовжилося. Українка взяла три пункти зі старту сету та лише після цього дозволила собі трохи розслабитися. Потапова навіть трохи огризнулася – відповіла Костюк двома брейками на два взяті вітчизняною тенісисткою очки на чужих подачах.

Росіянка скоротила відставання до мінімум (3:4), але на цьому її камбек завершився. Костюк у восьмому геймі взяла подачу опонентки та взялася подавати на сет. Щоправда, закрити партію і матч на своїй подачі їй не судилося. Зате в дванадцятому геймі українці зі ще одним брейком це вдалося.

У півфіналі Костюк зустрінеться з переможницею протистояння Іги Свьонтек і Каролін Возняцкі. Перша ракетка світу та колишня провідна тенісистка планети зіграють 14 березня ввечері. Загальний призовий фонд змагань склав понад 9,25 млн доларів.

До слова, раніше Світоліна програла американці Наварро та вилетіла з Indian Wells Open.

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Теніс Марта Костюк
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