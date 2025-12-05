Две российские теннисистки сменили гражданство: какие последствия для женского тенниса

Потапова - новая первая ракетка Австрии

Самая рейтинговая из дуэта, 24-летняя Анастасия Потапова, теперь будет представлять европейскую страну.

Теннисистка, которая сейчас занимает 51-е место в мировом зачете WTA (в 2023 году входила в топ-25), объявила о завершении процедуры получения австрийского гражданства.

"Радостно сообщить, что австрийское правительство удовлетворило мое заявление на гражданство. Австрия - это место, которое я ценю и считаю своим домом, здесь очень приветливая атмосфера, и я чувствую себя здесь абсолютно комфортно", - поделилась теннисистка в соцсети Instagram.

Смена спортивного гражданства автоматически делает Потапову первой ракеткой Австрии.

До ее перехода самую высокую позицию в рейтинге WTA среди австрийских теннисисток занимала 29-летняя Юлия Грабер, которая находится на 94-й строчке.

Рахимова выбирает Узбекистан из-за родственных связей

Вторая теннисистка, 24-летняя Камилла Рахимова, присоединится к сборной Узбекистана. Ее переход был подтвержден местной Федерацией тенниса.

Рахимова имеет прочные родственные связи с этой страной, ведь ее мать в свое время выступала за Узбекистан в составе сборной СССР.

На сегодня Рахимова занимает 112-е место в мировом рейтинге. Предыдущий год она закончила в топ-60, а в текущем сезоне продемонстрировала свой лучший результат на Уимблдоне, впервые пробившись в третий круг.

Переход Камиллы Рахимовой также повышает ее до статуса первой ракетки Узбекистана.

До этого страна имела только одну спортсменку в топ-150 WTA - Марию Тимофееву (146-я позиция), которая сама сменила российское гражданство на узбекское в октябре 2025 года.

Массовые переходы среди российских теннисисток

Переход Потаповой и Рахимовой продолжает усилившуюся тенденцию среди российских теннисистов.

Ранее, в марте, самым высоким по рейтингу переходом стала экс-восьмая ракетка мира Дарья Касаткина, которая теперь выступает за Австралию. Кроме того, с прошлого года Армению представляет Алина Аванесян, которая входила в топ-40 мирового зачета.

Напомним, что все российские национальные сборные пока отстранены от участия в крупнейших командных соревнованиях в мировом теннисе - Кубке Дэвиса (мужской) и Кубке Билли Джин Кинг (женский).

Все теннисисты из России и Беларуси соревнуются в индивидуальных турах ATP и WTA только в "нейтральном" статусе с начала полномасштабного вторжения в Украину.