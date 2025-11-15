Два подіуми за день: українські паралімпійці тріумфують на відкритті Дефлімпіади-2025

Чоловіче "золото" для чинного чемпіона

Чоловіча збірна України зі спортивного орієнтування завоювала повний комплект медалей. Переможцем спринту став Назар Левицький, який подолав дистанцію з часом 12:57 хвилини. Ця перемога стала для нього захистом титулу, який він здобув ще на Іграх 2021 року.

Друге місце і "срібло" дісталося Дмитру Левіну (13:54 хв), а "бронзу" виборов Володимир Федосеєнко (14:00 хв). Таким чином, увесь чоловічий подіум у цій дисципліні виявився українським.

Жіночий п'єдестал і зміна чемпіонки

Жіноча команда також не залишила шансів конкуренткам. Найкращий час і золоту медаль показала Анна Ванасаун - 11:57 хв.

Срібною призеркою стала Ганна Федосєєва (12:16 хв). Цікаво, що на попередній Дефлімпіаді 2021 року саме Федосєєва була чемпіонкою у спринті, але цьогоріч поступилася першою позицією. Трійку призерок замкнула Ганна Андросович, яка здобула бронзову нагороду (12:40 хв).

Жіноча збірна України зі спортивного орієнтування (фото: paralympic.org.ua)

Україна - лідер медального заліку

За підсумками першого змагального дня, Україна є єдиною країною, чиї представники піднімалися на п'єдестал, зібравши два золота, два срібла та дві бронзи. Це забезпечило команді беззаперечне перше місце у медальному заліку.

На Дефлімпіаді-2025 у спортивному орієнтуванні буде розіграно ще шість комплектів нагород, включаючи змагання у змішаних дисциплінах. Вже завтра, у неділю, 16 листопада, спортсмени змагатимуться у змішаному спринті та суперспринті.