Два подиума за день: украинские паралимпийцы торжествуют на открытии Дефлимпиады-2025

Паралимпийская команда Украины начала Дефлимпийские игры-2025 в Токио с абсолютного доминирования в спортивном ориентировании, оформив два полных медальных подиума в спринтерских дисциплинах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Мужская сборная Украины по спортивному ориентированию завоевала полный комплект медалей. Победителем спринта стал Назар Левицкий, который преодолел дистанцию со временем 12:57 минуты. Эта победа стала для него защитой титула, который он получил еще на Играх 2021 года.
Второе место и "серебро" досталось Дмитрию Левину (13:54 мин), а "бронзу" завоевал Владимир Федосеенко (14:00 мин). Таким образом, весь мужской подиум в этой дисциплине оказался украинским.
Женская команда также не оставила шансов конкуренткам. Лучшее время и золотую медаль показала Анна Ванасаун - 11:57 мин.
Серебряным призером стала Анна Федосеева (12:16 мин). Интересно, что на предыдущей Дефлимпиаде 2021 года именно Федосеева была чемпионкой в спринте, но в этом году уступила первую позицию. Тройку призеров замкнула Анна Андросович, которая получила бронзовую награду (12:40 мин).
Женская сборная Украины по спортивному ориентированию (фото: paralympic.org.ua)
По итогам первого соревновательного дня, Украина является единственной страной, чьи представители поднимались на пьедестал, собрав два золота, два серебра и две бронзы. Это обеспечило команде безоговорочное первое место в медальном зачете.
На Дефлимпиаде-2025 в спортивном ориентировании будет разыграно еще шесть комплектов наград, включая соревнования в смешанных дисциплинах. Уже завтра, в воскресенье, 16 ноября, спортсмены будут соревноваться в смешанном спринте и суперспринте.
Ранее мы писали, что Украина установила исторический антирекорд по лицензиям в фигурном катании.
Также мы рассказали, что хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде впервые за 12 лет.