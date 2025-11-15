Два подиума за день: украинские паралимпийцы торжествуют на открытии Дефлимпиады-2025

Мужское "золото" для действующего чемпиона

Мужская сборная Украины по спортивному ориентированию завоевала полный комплект медалей. Победителем спринта стал Назар Левицкий, который преодолел дистанцию со временем 12:57 минуты. Эта победа стала для него защитой титула, который он получил еще на Играх 2021 года.

Второе место и "серебро" досталось Дмитрию Левину (13:54 мин), а "бронзу" завоевал Владимир Федосеенко (14:00 мин). Таким образом, весь мужской подиум в этой дисциплине оказался украинским.

Женский пьедестал и смена чемпионки

Женская команда также не оставила шансов конкуренткам. Лучшее время и золотую медаль показала Анна Ванасаун - 11:57 мин.

Серебряным призером стала Анна Федосеева (12:16 мин). Интересно, что на предыдущей Дефлимпиаде 2021 года именно Федосеева была чемпионкой в спринте, но в этом году уступила первую позицию. Тройку призеров замкнула Анна Андросович, которая получила бронзовую награду (12:40 мин).

Женская сборная Украины по спортивному ориентированию (фото: paralympic.org.ua)

Украина - лидер медального зачета

По итогам первого соревновательного дня, Украина является единственной страной, чьи представители поднимались на пьедестал, собрав два золота, два серебра и две бронзы. Это обеспечило команде безоговорочное первое место в медальном зачете.

На Дефлимпиаде-2025 в спортивном ориентировании будет разыграно еще шесть комплектов наград, включая соревнования в смешанных дисциплинах. Уже завтра, в воскресенье, 16 ноября, спортсмены будут соревноваться в смешанном спринте и суперспринте.