"Очень хочу дочку": Козловский заговорил о пополнении в семье
Украинский певец Виталий Козловский поделился подробностями своей семейной жизни и рассказал о планах на будущее пополнение в семье.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнителя в программе "Тур зірками".
Хочет ли Козловский еще одного ребенка
Артист признался, что рождение сына кардинально изменило его жизнь и теперь он задумывается о еще одном ребенке.
По словам исполнителя, он не скрывает, что мечтает стать отцом дочери.
"Обязательно. Я очень еще хочу дочку, потому что почувствовать энергию сына - это одно. А что такое, когда еще у тебя дочь? Это совсем другое. И мне бы хотелось бы знать. Поэтому обязательно это произойдет", - поделился Козловский.
Также певец объяснил, почему его жена Юлия почти не появляется в кадре и избегает общения с журналистами.
Виталий Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Артист говорит, это ее личное решение, которое он полностью уважает.
"Это ее решение. Я никогда ей ничего не запрещаю. У нас в этом плане есть полная демократия. Как она хочет, так оно и будет. И я ее слушаюсь, потому что я своей жене очень доверяю", - рассказал певец.
Виталий добавил, что именно поддержка жены стала для него важной опорой в жизни.
"Она всегда верила в меня, она всегда меня поддерживала. И благодаря ее поддержке в моей жизни многое произошло и происходит. По большому счету я счастливый человек, потому что я имею такую жену", - подытожил исполнитель.
Напомним, первенца Виталию Козловскому родила его жена Юлия Бакуменко.
Она уже много лет работает пиарщицей артиста. Влюбленные долгое время не афишировали свои отношения, а официально узаконили их только в 2023 году.
25 февраля 2024 года супруги стали родителями - у них родился сын, которому дали имя Оскар.
