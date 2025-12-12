"Дуже боляче". Решетнік чесно висловився про свій шлюб на тлі розлучення Тополь

Решетнік про розлучення Тополь і власний шлюб

Новина про розрив подружжя артистів дуже зачепила ведучого.

"Дуже мені боляче за Тараса, Олену і за тенденцію, коли розлучаються", - поділився він.

Водночас у власному житті він можливості розлучення не бачить, хоча зарікатися не став.

"Решетніки не розлучаться. Я дуже свідомий, дорослий. Я не зарікаюсь, в житті різне буває. В мене молода дружина, але я не планую поки з нею розлучатися", - сказав Григорій.

Ведучий також вперше відверто згадав про кризу у власному шлюбі та зізнався, що найважчий період пара пережила в перші роки стосунків.

"Ми, мабуть, про завершення не говорили. Це було 10 років тому. Ми жили на зйомній квартирі. В нас не було фінансів. І чоловіки в такі моменти просто хочуть втекти, тому що їм складно. А жінки, вони сильні, тримаються. Тому тут ініціатива в жіночих руках. Кожен хоче від проблем втекти подалі", - пояснив він.



Що відомо про стосунки Григорія та Христини Решетнік

Нагадаємо, пара вважається однією з найміцніших родин українського шоу-бізнесу. Вони познайомилися у 2008 році. Стосунки швидко переросли у міцний союз, і вже восени 2010 року вони одружилися.

Сьогодні подружжя виховує трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. За словами Решетніка, він ще мріє про донечку.

Родина Решетніка (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)