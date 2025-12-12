RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Очень больно". Решетник честно высказался о своем браке на фоне развода Тополь

Григорий и Кристина Решетники (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

На фоне громкого развода Тараса и Елены Тополь ведущий "Холостяка" Григорий Решетник получил волну вопросов о собственной семье. Он признался, что думает о разрыве звездной пары и переживал ли кризис в собственном браке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью ведущего программе "Ранок у великому місті".

Решетник о разводе Тополь и собственном браке

Новость о разрыве супругов артистов очень задела ведущего.

"Очень мне больно за Тараса, Елену и за тенденцию, когда разводятся", - поделился он.

В то же время в собственной жизни он возможности развода не видит, хотя зарекаться не стал.

"Решетники не разведутся. Я очень сознательный, взрослый. Я не зарекаюсь, в жизни разное бывает. У меня молодая жена, но я не планирую пока с ней расставаться", - сказал Григорий.

Ведущий также впервые откровенно вспомнил о кризисе в собственном браке и признался, что самый тяжелый период пара пережила в первые годы отношений.

"Мы, пожалуй, о завершении не говорили. Это было 10 лет назад. Мы жили на съемной квартире. У нас не было финансов. И мужчины в такие моменты просто хотят убежать, потому что им сложно. А женщины, они сильные, держатся. Поэтому здесь инициатива в женских руках. Каждый хочет от проблем убежать подальше", - пояснил он.


Что известно об отношениях Григория и Кристины Решетник

Напомним, пара считается одной из самых крепких семей украинского шоу-бизнеса. Они познакомились в 2008 году. Отношения быстро переросли в крепкий союз, и уже осенью 2010 года они поженились.

Сегодня супруги воспитывают троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. По словам Решетника, он еще мечтает о дочери.

Семья Решетника (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса