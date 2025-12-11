Ведучий "Холостяка" Решетнік розсекретив, скільки витрачає на комфортне життя в Києві (відео)

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік розповів про свої заробітки та витрати. Він назвав свій найбільший гонорар в кар'єрі, а також розкрив, скільки грошей йому потрібно для комфортного проживання в Києві.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Решетнік розповів Аліні Шаманській в програмі "Ранок у великому місті".

Що сказав Решетнік про найбільший гонорар у житті

Як з'ясувалося, таку суму вдалося заробити за ведення корпоративу.

"Десь близько 15 тисяч доларів за ведення заходу", - розкрив він.

Ведучий зізнався, чи отримував колись гонорар у конверті.

"Треба запитати у мого бухгалтера, але всі ми грішні. Думаю, -надцять років тому точно було", - сказав він.

Крім того, телеведучий зізнався, яку суму грошей міг би собі дозволити позичити та забути.

"Не знаю. Мабуть, десь 10 тисяч доларів. Звертайтесь, якщо потрібно", - поділився Григорій.

Решетнік про найбільший гонорар (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Скільки витрачає для комфортного життя в Києві

Тут Решетнік точну суму озвучити не зміг. За його словами, на утримання родини з трьома синами щомісяця може йти близько 3-5 тисяч доларів, що становить приблизно 126-210 тисяч гривень.

Не обійшов він і тему будівництва власного будинку. Розкривати вартість ремонту він не став, але зауважив, що "грошей пішло багато".

“Його будують 5 років і це сталося неодночасно. Це дуже велика сума. Я хочу вже озвучити, коли ми туди переїдемо", - пояснив він.



Нагадаємо, раніше дружина Решетніка пояснила, чому вони досі не переїхали жити в приватний будинок. Як відомо, там досі триває ремонт.

Раніше Григорій називав будівництво виснажливим та дорогим. Проте вони продовжують створювати дім мрії, а поки живуть з дітьми в орендованій квартирі.