ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Ведучий "Холостяка" Решетнік розсекретив, скільки витрачає на комфортне життя в Києві (відео)

Четвер 11 грудня 2025 20:36
UA EN RU
Ведучий "Холостяка" Решетнік розсекретив, скільки витрачає на комфортне життя в Києві (відео) Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік розповів про свої заробітки та витрати. Він назвав свій найбільший гонорар в кар'єрі, а також розкрив, скільки грошей йому потрібно для комфортного проживання в Києві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Решетнік розповів Аліні Шаманській в програмі "Ранок у великому місті".

Що сказав Решетнік про найбільший гонорар у житті

Як з'ясувалося, таку суму вдалося заробити за ведення корпоративу.

"Десь близько 15 тисяч доларів за ведення заходу", - розкрив він.

Ведучий зізнався, чи отримував колись гонорар у конверті.

"Треба запитати у мого бухгалтера, але всі ми грішні. Думаю, -надцять років тому точно було", - сказав він.

Крім того, телеведучий зізнався, яку суму грошей міг би собі дозволити позичити та забути.

"Не знаю. Мабуть, десь 10 тисяч доларів. Звертайтесь, якщо потрібно", - поділився Григорій.

Ведучий &quot;Холостяка&quot; Решетнік розсекретив, скільки витрачає на комфортне життя в Києві (відео)Решетнік про найбільший гонорар (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Скільки витрачає для комфортного життя в Києві

Тут Решетнік точну суму озвучити не зміг. За його словами, на утримання родини з трьома синами щомісяця може йти близько 3-5 тисяч доларів, що становить приблизно 126-210 тисяч гривень.

Не обійшов він і тему будівництва власного будинку. Розкривати вартість ремонту він не став, але зауважив, що "грошей пішло багато".

“Його будують 5 років і це сталося неодночасно. Це дуже велика сума. Я хочу вже озвучити, коли ми туди переїдемо", - пояснив він.


Нагадаємо, раніше дружина Решетніка пояснила, чому вони досі не переїхали жити в приватний будинок. Як відомо, там досі триває ремонт.

Раніше Григорій називав будівництво виснажливим та дорогим. Проте вони продовжують створювати дім мрії, а поки живуть з дітьми в орендованій квартирі.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Чи буде енергетичне перемир'я і коли можливе припинення вогню: що каже Зеленський
Чи буде енергетичне перемир'я і коли можливе припинення вогню: що каже Зеленський
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень