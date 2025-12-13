ua en ru
Дубль Циганкова прорвав кризу "Жирони" і повернув у боротьбу за виживання

Субота 13 грудня 2025 00:09
Дубль Циганкова прорвав кризу "Жирони" і повернув у боротьбу за виживання Віктор Циганков (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український вінгер Віктор Циганков став головним героєм виїзного матчу 16-го туру Ла Ліги, оформивши переможний дубль у зустрічі "Жирони" проти "Реала Сосьєдад". Команда Мічела здобула важливу перемогу 2:1 і піднялася з зони вильоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Український дует у старті та хід поєдинку

Каталонці розпочали матч із двома українцями у стартовому складі: Циганков діяв на правому фланзі атаки, а Владислав Ванат вийшов у ролі центра форварда. Уже в середині першої половини Циганков змусив голкіпера суперника рятувати ворота після дальнього удару.

Однак першими забили господарі: після пів години гри Гонсалу Гедеш отримав шанс вийти сам на сам із Пауло Гассанігою і реалізував момент.

Дубль Циганкова, який змінив хід гри

На 76-й хвилині Циганков сам розігнав швидку атаку зі своєї половини поля і завершив її точним ударом після подачі Аззедіна Унахі - 1:1.

Минуло всього вісім хвилин, і вінгер знову змусив суперників капітулювати. Після удару Алекса Морено українець підлаштувався під м’яч і п’ятою спрямував його у ворота, встановивши остаточний рахунок 2:1.

Ванат провів на полі перший тайм і відзначився спробою удару, яку захисники заблокували. Після перерви його замінив Хоель Рока.

Чому ця перемога важлива для "Жирони"

Дубль Циганкова став для нього третім у складі "Жирони" та першим із травня 2024 року. Ці два голи зрівняли його результативність за попередні 11 матчів сезону: тепер українець має чотири м’ячі та два асисти у всіх турнірах.

Цей успіх також поклав край місячній серії без перемог каталонців. Востаннє команда Мічела вигравала ще 8 листопада, після чого зазнала чотирьох невдалих матчів і вилетіла з Кубка Іспанії від клубу третього дивізіону.

Турнірне становище та наступний матч

Завдяки трьом очкам "Жирона" тимчасово піднялася на 17-ту позицію та залишила зону вильоту. "Мальорка" відстає на один пункт, але має гру в запасі.

У неділю, 21 грудня, каталонці вдома зіграють проти "Атлетіко". Початок зустрічі - о 15:00 за київським часом.

