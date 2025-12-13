Дубль Цыганкова прорвал кризис "Жироны" и вернул в борьбу за выживание

Украинский вингер Виктор Цыганков стал главным героем выездного матча 16-го тура Ла Лиги, оформив победный дубль во встрече "Жироны" против "Реала Сосьедад". Команда Мичела одержала важную победу 2:1 и поднялась из зоны вылета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украинский дуэт в старте и ход поединка

Каталонцы начали матч с двумя украинцами в стартовом составе: Цыганков действовал на правом фланге атаки, а Владислав Ванат вышел в роли центра форварда. Уже в середине первой половины Цыганков заставил голкипера соперника спасать ворота после дальнего удара.

Однако первыми забили хозяева: после получаса игры Гонсалу Гедеш получил шанс выйти один на один с Пауло Гассанигой и реализовал момент.

Дубль Цыганкова, который изменил ход игры

На 76-й минуте Цыганков сам разогнал быструю атаку со своей половины поля и завершил ее точным ударом после подачи Аззедина Унахи - 1:1.

Прошло всего восемь минут, и вингер вновь заставил соперников капитулировать. После удара Алекса Морено украинец подстроился под мяч и пяткой направил его в ворота, установив окончательный счет 2:1.

Ванат провел на поле первый тайм и отметился попыткой удара, которую защитники заблокировали. После перерыва его заменил Хоэль Рока.

Почему эта победа важна для "Жироны"

Дубль Цыганкова стал для него третьим в составе "Жироны" и первым с мая 2024 года. Эти два гола сравняли его результативность за предыдущие 11 матчей сезона: теперь украинец имеет четыре мяча и два ассиста во всех турнирах.

Этот успех также положил конец месячной серии без побед каталонцев. Последний раз команда Мичела выигрывала еще 8 ноября, после чего потерпела четыре неудачных матча и вылетела из Кубка Испании от клуба третьего дивизиона.

Турнирное положение и следующий матч

Благодаря трем очкам "Жирона" временно поднялась на 17-ю позицию и покинула зону вылета. "Мальорка" отстает на один пункт, но имеет игру в запасе.

В воскресенье, 21 декабря, каталонцы дома сыграют против "Атлетико". Начало встречи - в 15:00 по киевскому времени.