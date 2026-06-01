Дуа Ліпа та Каллум Тернер таємно одружилися: перші деталі церемонії (фото)

Співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер одружилися після понад двох років стосунків. Пара влаштувала камерну церемонію в Лондоні, а фото молодят уже з’явилися в мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Церемонія відбулася в ратуші Олд-Мерілебон. Це місце добре відоме серед знаменитостей: свого часу там одружувалися Пол Маккартні, Рінго Старр, Ліам Галлахер та інші зірки.

На опублікованих ЗМІ кадрах молодята виходять із ратуші, тримаючись за руки, а гості обсипають їх конфетті та пелюстками квітів.

Попри камерний формат, весільні образи пари вийшли дуже стильними.

Дуа Ліпа не стала обирати класичну пишну білу сукню. Замість цього співачка з’явилася у білому кутюрному костюмі зі спідницею від Schiaparelli, який створив Даніель Роузберрі.

Образ складався з жакета кольору слонової кістки із золотими ґудзиками та асиметричної спідниці в тон.

Dua Lipa and Callum Turner officially got married in London, England today! — Dua Lipa Hungary (Fan) (@dlipahungary) May 31, 2026

Свій весільний лук артистка доповнила широкополим капелюхом Stephen Jones, білими рукавичками та гостроносими туфлями на підборах Christian Louboutin.

Каллум Тернер для церемонії обрав класичний темно-синій двобортний костюм Ferragamo. Його образ доповнили сорочка та краватка в тон.

За даними видання, лондонська церемонія може бути не єдиним святкуванням пари.

Повідомляється, що Дуа Ліпа та Каллум Тернер також планують триденне весільне торжество в Палермо на Сицилії.

Серед можливих гостей другого святкування називають Елтона Джона, Charli XCX, Марка Ронсона, Донателлу Версаче та дизайнера Симона Порта Жакмюса.

Саме Жакмюса багато хто вважає одним із можливих авторів другого весільного образу Дуа Ліпи, адже співачка давно дружить із дизайнером і часто обирає його речі для публічних виходів.

До слова, про заручини з Каллумом Тернером Дуа Ліпа підтвердила у 2025 році в інтерв’ю для британського Vogue.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер (фото: instagram.com/dualipa)

До цього шанувальники кілька місяців обговорювали каблучку з діамантом на її безіменному пальці.

"Так, ми заручені. Це дуже хвилююче. Це рішення постаріти разом, побачити життя і просто, я не знаю, бути найкращими друзями назавжди - це справді особливе відчуття" - сказала Ліпа в липневому інтерв'ю для обкладинки.

Роман Дуа Ліпи та Каллума Тернера вперше почали обговорювати на початку 2024 року.

Відтоді пара нечасто коментувала особисте життя, однак регулярно з’являлася разом на публіці.