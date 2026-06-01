ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Дуа Липа и Каллум Тернер тайно поженились: первые детали церемонии (фото)

18:26 01.06.2026 Пн
3 мин
Пара выбрала сдержанную церемонию в Лондоне, но свадебный образ певицы сразу привлек внимание
aimg Иванна Пашкевич
Дуа Липа и Каллум Тернер тайно поженились: первые детали церемонии (фото) Дуа Липа и Каллум Тернер (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились после более двух лет отношений. Пара устроила камерную церемонию в Лондоне, а фото молодоженов уже появились в сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Больше интересного: DREVO женился и очаровал стильными фото со свадьбы

Церемония состоялась в ратуше Олд-Мерилебон. Это место хорошо известно среди знаменитостей: в свое время там женились Пол Маккартни, Ринго Старр, Лиам Галлахер и другие звезды.

На опубликованных СМИ кадрах молодожены выходят из ратуши, держась за руки, а гости осыпают их конфетти и лепестками цветов.

Несмотря на камерный формат, свадебные образы пары получились очень стильными.

Дуа Липа не стала выбирать классическое пышное белое платье. Вместо этого певица появилась в белом кутюрном костюме с юбкой от Schiaparelli, который создал Даниэль Роузберри.

Образ состоял из жакета цвета слоновой кости с золотыми пуговицами и асимметричной юбки в тон.

Свой свадебный лук артистка дополнила широкополой шляпой Stephen Jones, белыми перчатками и остроносыми туфлями на каблуках Christian Louboutin.

Каллум Тернер для церемонии выбрал классический темно-синий двубортный костюм Ferragamo. Его образ дополнили рубашка и галстук в тон.

По данным издания, лондонская церемония может быть не единственным празднованием пары.

Сообщается, что Дуа Липа и Каллум Тернер также планируют трехдневное свадебное торжество в Палермо на Сицилии.

Среди возможных гостей второго празднования называют Элтона Джона, Charli XCX, Марка Ронсона, Донателлу Версаче и дизайнера Симона Порта Жакмюса.

Именно Жакмюса многие считают одним из возможных авторов второго свадебного образа Дуа Липы, ведь певица давно дружит с дизайнером и часто выбирает его вещи для публичных выходов.

К слову, о помолвке с Каллумом Тернером Дуа Липа подтвердила в 2025 году в интервью для британского Vogue.

Дуа Липа и Каллум Тернер тайно поженились: первые детали церемонии (фото)Дуа Липа и Каллум Тернер (фото: instagram.com/dualipa)

До этого поклонники несколько месяцев обсуждали кольцо с бриллиантом на ее безымянном пальце.

"Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Это решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда - это действительно особое ощущение" - сказала Липа в июльском интервью для обложки.

Роман Дуа Липы и Каллума Тернера впервые начали обсуждать в начале 2024 года.

С тех пор пара нечасто комментировала личную жизнь, однако регулярно появлялась вместе на публике.

Еще больше интересного:

Остапчуки сыграли тайную свадьбу под Львовом

Как Клопотенко обручился с любимой

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Женитьба Звёзды
Новости
Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT
Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны