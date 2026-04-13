ДТП за участю авто Тараса Цимбалюка: у поліції розкрили деталі

Як повідомили правоохоронці, у нічний час вони отримали звернення щодо аварії, яка сталася в Подільському районі столиці.

Після прибуття на місце патрульні встановили, що Range Rover врізався у два припарковані автомобілі - Hyundai та Mazda. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Під час з’ясування обставин ДТП поліцейські встановили, що водій Range Rover не зміг впоратися з керуванням.

За інформацією правоохоронців, після аварії чоловік спершу залишив місце події, але згодом повернувся та визнав свою провину.

У поліції також підтвердили, що Тарас Цимбалюк перебував у салоні автомобіля, однак не сидів за кермом - актор був пасажиром.

Що повідомлялося раніше про ДТП з авто Цимбалюка

Вранці 13 квітня з’явилися повідомлення про те, що Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП.

Відомо, що автомобіль належить артисту, однак керував ним у момент аварії не він.

Спочатку Цимбалюк не коментував ситуацію, однак пізніше все ж пояснив, що сталося.

За словами актора, на Великдень він гостював у батьків і вживав алкоголь, тому вирішив не сідати за кермо та передав автомобіль своєму тверезому товаришу Роману, який мав доправити його до Києва.

Втім, як пояснив артист, під час поїздки його приятель не впорався з керуванням. Автівку занесло, після чого вона врізалася в припарковані машини.