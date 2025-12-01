Дружину Брюса Вілліса захейтили через рішення переселити його від родини: як вона відповіла
Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, модель і громадська активістка Емма Хемінг, відверто розповіла про хвилю хейту, яку отримала після рішення переселити чоловіка до окремого будинку через його тяжкий діагноз - лобно-скроневу деменцію.
Чому Вілліса переселили з родинного дому
У 2023 році родина Брюса Вілліса публічно підтвердила, що актор хворіє на лобно-скроневу деменцію - захворювання, яке впливає на мовлення, поведінку та когнітивні функції.
Після цього Емма ухвалила надзвичайно складне рішення - переселити чоловіка в окремий одноповерховий будинок неподалік від їхнього спільного житла.
Там Брюс перебуває під цілодобовим наглядом професійних доглядальників, що дозволяє забезпечити безпеку як самому актору, так і їхнім двом донькам - 13-річній Мейбл і 11-річній Евелін.
Хвиля осуду в мережі та емоційна реакція Емми
Після цього рішення Емма зіткнулася не лише з підтримкою, а й з жорстким осудом у соцмережах. Про це вона зізналася під час конференції End Well 2025.
"Це важкі рішення. Вони неможливі - у мене аж стискається від однієї думки про це. Це неможливі рішення. Я не так уявляла наше життя", - зі сльозами на очах сказала Гемінг.
Вона наголосила, що це було найважче рішення у її житті, але водночас і необхідне.
"Тож мені довелося прийняти найкраще та найбезпечніше рішення для нашої родини", - пояснила дружина актора.
За словами Емми, найбільше її вразило те, що хвиля хейту йшла не від близьких.
"І що цікаво, так це те, що судження йде ззовні, воно походить не від нашої родини", - наголосила вона.
На закиди в мережі Емма відповіла максимально прямо - тих, хто не живе з хворобою щодня, вона закликала не судити.
"Але я кажу, що якщо ви не в будинку цієї людини день у день, 24/7, 365 днів на рік, то ви не маєте права голосу", - заявила Гемінг.
Водночас вона підкреслила, що родина Вілліса завжди залишається поряд з актором.
"У мене є мати Брюса, якій за 90. У мене є брат, сестра та двоюрідні брати Брюса, і вони дуже люблять його, а мене підтримують і не засуджують", - додала вона.
Як змінилося життя родини після переїзду
Попри весь біль ситуації, Емма зізналася, що переселення Брюса позитивно вплинуло і на нього, і на дітей.
"Це найкраще рішення для нашої родини. Воно було найбезпечнішим, і наша родина зараз, по суті, процвітає", - підкреслила вона.
За її словами, доньки тепер можуть жити повноцінним життям.
"Вони живуть удома, де можуть гратися разом та ночувати разом… Їхній світ повністю відкритий, як і світ мого чоловіка", - поділилася активістка.
Про стигму деменції та страх просити про допомогу
Розповідаючи про свій шлях, модель зізналася, що довгий час залишалася в ізоляції та боялася відкрито говорити про діагноз Брюса.
"Ми хотіли мати змогу допомогти наступній родині… навколо деменції так багато стигми", - зазначила Гемінг.
Також вона поділилася страшною статистикою, яку дізналася від лікаря.
"Невролог Брюса сказав, що майже 30% доглядальників помирають раніше за тих, ким вони опікуються", - розповіла Емма.
Саме після цього вона усвідомила, що не може тягнути все самостійно.
Окремо Емма зізналася, що після переїзду чоловіка змогла повернутися до відчуття нормального життя.
"Зрештою, я могла б знову стати його дружиною. І це такий подарунок", - сказала вона.
