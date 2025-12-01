Дружину Брюса Вілліса захейтили через рішення переселити його від родини: як вона відповіла

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, модель і громадська активістка Емма Хемінг, відверто розповіла про хвилю хейту, яку отримала після рішення переселити чоловіка до окремого будинку через його тяжкий діагноз - лобно-скроневу деменцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Чому Вілліса переселили з родинного дому

У 2023 році родина Брюса Вілліса публічно підтвердила, що актор хворіє на лобно-скроневу деменцію - захворювання, яке впливає на мовлення, поведінку та когнітивні функції.

Після цього Емма ухвалила надзвичайно складне рішення - переселити чоловіка в окремий одноповерховий будинок неподалік від їхнього спільного житла.

Там Брюс перебуває під цілодобовим наглядом професійних доглядальників, що дозволяє забезпечити безпеку як самому актору, так і їхнім двом донькам - 13-річній Мейбл і 11-річній Евелін.

Брюс Вілліс з родиною (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Хвиля осуду в мережі та емоційна реакція Емми

Після цього рішення Емма зіткнулася не лише з підтримкою, а й з жорстким осудом у соцмережах. Про це вона зізналася під час конференції End Well 2025.

"Це важкі рішення. Вони неможливі - у мене аж стискається від однієї думки про це. Це неможливі рішення. Я не так уявляла наше життя", - зі сльозами на очах сказала Гемінг.

Вона наголосила, що це було найважче рішення у її житті, але водночас і необхідне.

"Тож мені довелося прийняти найкраще та найбезпечніше рішення для нашої родини", - пояснила дружина актора.

Брюс Вілліс з родиною (фото: instagram.com/brucewillisbw)

За словами Емми, найбільше її вразило те, що хвиля хейту йшла не від близьких.

"І що цікаво, так це те, що судження йде ззовні, воно походить не від нашої родини", - наголосила вона.

На закиди в мережі Емма відповіла максимально прямо - тих, хто не живе з хворобою щодня, вона закликала не судити.

"Але я кажу, що якщо ви не в будинку цієї людини день у день, 24/7, 365 днів на рік, то ви не маєте права голосу", - заявила Гемінг.

Водночас вона підкреслила, що родина Вілліса завжди залишається поряд з актором.

"У мене є мати Брюса, якій за 90. У мене є брат, сестра та двоюрідні брати Брюса, і вони дуже люблять його, а мене підтримують і не засуджують", - додала вона.

Як змінилося життя родини після переїзду

Попри весь біль ситуації, Емма зізналася, що переселення Брюса позитивно вплинуло і на нього, і на дітей.

"Це найкраще рішення для нашої родини. Воно було найбезпечнішим, і наша родина зараз, по суті, процвітає", - підкреслила вона.

Брюс Вілліс з родиною (фото: instagram.com/brucewillisbw)

За її словами, доньки тепер можуть жити повноцінним життям.

"Вони живуть удома, де можуть гратися разом та ночувати разом… Їхній світ повністю відкритий, як і світ мого чоловіка", - поділилася активістка.

Про стигму деменції та страх просити про допомогу

Розповідаючи про свій шлях, модель зізналася, що довгий час залишалася в ізоляції та боялася відкрито говорити про діагноз Брюса.

"Ми хотіли мати змогу допомогти наступній родині… навколо деменції так багато стигми", - зазначила Гемінг.

Також вона поділилася страшною статистикою, яку дізналася від лікаря.

"Невролог Брюса сказав, що майже 30% доглядальників помирають раніше за тих, ким вони опікуються", - розповіла Емма.

Брюс Вілліс з родиною (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Саме після цього вона усвідомила, що не може тягнути все самостійно.

Окремо Емма зізналася, що після переїзду чоловіка змогла повернутися до відчуття нормального життя.

"Зрештою, я могла б знову стати його дружиною. І це такий подарунок", - сказала вона.