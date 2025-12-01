Жену Брюса Уиллиса захейтили из-за решения переселить его от семьи: как она ответила

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, модель и общественная активистка Эмма Хеминг, откровенно рассказала о волне хейта, которую получила после решения переселить мужа в отдельный дом из-за его тяжелого диагноза - лобно-височной деменции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Почему Уиллиса переселили из семейного дома

В 2023 году семья Брюса Уиллиса публично подтвердила, что актер болеет лобно-височной деменцией - заболеванием, которое влияет на речь, поведение и когнитивные функции.

После этого Эмма приняла чрезвычайно сложное решение - переселить мужа в отдельный одноэтажный дом неподалеку от их совместного жилья.

Там Брюс находится под круглосуточным наблюдением профессиональных сиделок, что позволяет обеспечить безопасность как самому актеру, так и их двум дочерям - 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.

Брюс Уиллис с семьей (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Волна осуждения в сети и эмоциональная реакция Эммы

После этого решения Эмма столкнулась не только с поддержкой, но и с жестким осуждением в соцсетях. Об этом она призналась во время конференции End Well 2025.

"Это трудные решения. Они невозможны - у меня аж сжимается от одной мысли об этом. Это невозможные решения. Я не так представляла нашу жизнь", - со слезами на глазах сказала Хеминг.

Она подчеркнула, что это было самое трудное решение в ее жизни, но одновременно и необходимое.

"Поэтому мне пришлось принять лучшее и самое безопасное решение для нашей семьи", - пояснила жена актера.

Брюс Уиллис с семьей (фото: instagram.com/brucewillisbw)

По словам Эммы, больше всего ее поразило то, что волна хейта шла не от близких.

"И что интересно, так это то, что суждение идет извне, оно исходит не от нашей семьи", - подчеркнула она.

На упреки в сети Эмма ответила максимально прямо - тех, кто не живет с болезнью ежедневно, она призвала не судить.

"Но я говорю, что если вы не в доме этого человека изо дня в день, 24/7, 365 дней в году, то вы не имеете права голоса", - заявила Хеминг.

В то же время она подчеркнула, что семья Уиллиса всегда остается рядом с актером.

"У меня есть мать Брюса, которой за 90. У меня есть брат, сестра и двоюродные братья Брюса, и они очень любят его, а меня поддерживают и не осуждают", - добавила она.

Как изменилась жизнь семьи после переезда

Несмотря на всю боль ситуации, Эмма призналась, что переселение Брюса положительно повлияло и на него, и на детей.

"Это лучшее решение для нашей семьи. Оно было самым безопасным, и наша семья сейчас, по сути, процветает", - подчеркнула она.

Брюс Уиллис с семьей (фото: instagram.com/brucewillisbw)

По ее словам, дочери теперь могут жить полноценной жизнью.

"Они живут дома, где могут играть вместе и ночевать вместе... Их мир полностью открыт, как и мир моего мужа", - поделилась активистка.

О стигме деменции и страхе просить о помощи

Рассказывая о своем пути, модель призналась, что долгое время оставалась в изоляции и боялась открыто говорить о диагнозе Брюса.

"Мы хотели иметь возможность помочь следующей семье... вокруг деменции так много стигмы", - отметила Хеминг.

Также она поделилась страшной статистикой, которую узнала от врача.

"Невролог Брюса сказал, что почти 30% сиделок умирают раньше тех, о ком они заботятся", - рассказала Эмма.

Брюс Уиллис с семьей (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Именно после этого она осознала, что не может тянуть все самостоятельно.

Отдельно Эмма призналась, что после переезда мужа смогла вернуться к ощущению нормальной жизни.

"В конце концов, я могла бы снова стать его женой. И это такой подарок", - сказала она.