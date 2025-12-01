Жену Брюса Уиллиса захейтили из-за решения переселить его от семьи: как она ответила
Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, модель и общественная активистка Эмма Хеминг, откровенно рассказала о волне хейта, которую получила после решения переселить мужа в отдельный дом из-за его тяжелого диагноза - лобно-височной деменции.
Почему Уиллиса переселили из семейного дома
В 2023 году семья Брюса Уиллиса публично подтвердила, что актер болеет лобно-височной деменцией - заболеванием, которое влияет на речь, поведение и когнитивные функции.
После этого Эмма приняла чрезвычайно сложное решение - переселить мужа в отдельный одноэтажный дом неподалеку от их совместного жилья.
Там Брюс находится под круглосуточным наблюдением профессиональных сиделок, что позволяет обеспечить безопасность как самому актеру, так и их двум дочерям - 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.
Волна осуждения в сети и эмоциональная реакция Эммы
После этого решения Эмма столкнулась не только с поддержкой, но и с жестким осуждением в соцсетях. Об этом она призналась во время конференции End Well 2025.
"Это трудные решения. Они невозможны - у меня аж сжимается от одной мысли об этом. Это невозможные решения. Я не так представляла нашу жизнь", - со слезами на глазах сказала Хеминг.
Она подчеркнула, что это было самое трудное решение в ее жизни, но одновременно и необходимое.
"Поэтому мне пришлось принять лучшее и самое безопасное решение для нашей семьи", - пояснила жена актера.
По словам Эммы, больше всего ее поразило то, что волна хейта шла не от близких.
"И что интересно, так это то, что суждение идет извне, оно исходит не от нашей семьи", - подчеркнула она.
На упреки в сети Эмма ответила максимально прямо - тех, кто не живет с болезнью ежедневно, она призвала не судить.
"Но я говорю, что если вы не в доме этого человека изо дня в день, 24/7, 365 дней в году, то вы не имеете права голоса", - заявила Хеминг.
В то же время она подчеркнула, что семья Уиллиса всегда остается рядом с актером.
"У меня есть мать Брюса, которой за 90. У меня есть брат, сестра и двоюродные братья Брюса, и они очень любят его, а меня поддерживают и не осуждают", - добавила она.
Как изменилась жизнь семьи после переезда
Несмотря на всю боль ситуации, Эмма призналась, что переселение Брюса положительно повлияло и на него, и на детей.
"Это лучшее решение для нашей семьи. Оно было самым безопасным, и наша семья сейчас, по сути, процветает", - подчеркнула она.
По ее словам, дочери теперь могут жить полноценной жизнью.
"Они живут дома, где могут играть вместе и ночевать вместе... Их мир полностью открыт, как и мир моего мужа", - поделилась активистка.
О стигме деменции и страхе просить о помощи
Рассказывая о своем пути, модель призналась, что долгое время оставалась в изоляции и боялась открыто говорить о диагнозе Брюса.
"Мы хотели иметь возможность помочь следующей семье... вокруг деменции так много стигмы", - отметила Хеминг.
Также она поделилась страшной статистикой, которую узнала от врача.
"Невролог Брюса сказал, что почти 30% сиделок умирают раньше тех, о ком они заботятся", - рассказала Эмма.
Именно после этого она осознала, что не может тянуть все самостоятельно.
Отдельно Эмма призналась, что после переезда мужа смогла вернуться к ощущению нормальной жизни.
"В конце концов, я могла бы снова стать его женой. И это такой подарок", - сказала она.
