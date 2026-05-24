UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Дружина Усика зворушила реакцією на його перемогу над Верховеном: романтичні фото

06:05 24.05.2026 Нд
2 хв
Катерина зізналася коханому у почуттях та показала, як підтримала його після бою
aimg Сюзанна Аль Маріді
Олександр Усик з дружиною Катериною (фото: Getty Images)

Катерина Усик поділилася першими спільними кадрами з чоловіком після його перемоги над Ріко Верховеном. Вона опублікувала романтичні фото та зворушила зверненням до чемпіона.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Катерини.

Більше цікавого: Стейтем з дружиною вразив появою на поєдинку Усика та Верховена

Як дружина Усика привітала його з перемогою

У ніч на 24 травня Олександ вийшов на ринг проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховане. Пілся 11 запеклих раундів українець відправив суперника в нокдаун і тим самим відстояв свої чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Дружина боексера була присутня під час поєдинку та активно підтримувала чоловіка безпосередньо з залу. Після ефектної перемоги Олександр звернувся до коханої з рингу та зізнався їй у почуттях.

"Катерино, я кохаю тебе. Ти моє життя, ти моє серце", - сказав він.

Сама Катерина присвятила своєму чемпіону допис в особистому блозі. Вона опублікувала кілька фото, на яких ніжно обіймає коханого біля рингу одразу після його тріумфу.

"Люблю тебе, мій чемпіон", - написала вона.


Усик теж поділився схожим романтичним кадром та нагадав про свої почуття.

"Моя любов, моя душа, моя підтримка", - зазначив він.


Крім цього, дружина боксера поділилася відео після бою. На ньому він проживає момент перемоги під гучні вигуки з трибун, а потім шле повітряні поцілунки до зали, де знаходиться кохана.


До слова, Олександр присвятив свою перемогу українським захисникам. Після бою він на весь світ заявив про обстріл України з боку РФ. Їхня з Катериною донька вітала тата з тріумфом з укриття.

Що відомо про стосунки Усика з дружиною

Олександр та його дружина разом зі шкільних часів. Вони пройшли шлях від дружби до стосунків. Переживали розставання, але зрештою возз'єдналися та стали однією з найміцніших пар.

Закохані офіційно одружилися у 2009 році в Сімферополі. Вони виховують чотирьох дітей - 16-річну Єлизавету, 13-річного Кирила, 11-річного Михайла та 2-річну Марію.

Як відомо, після початку повномасштабної війни сини разом з бабусею та дідусем поїхали до Іспанії, де нині навчаються та займаються дзюдо.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олександр УсикНовини шоу-бізнесуБокс