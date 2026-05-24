Дружина Усика зворушила реакцією на його перемогу над Верховеном: романтичні фото

Як дружина Усика привітала його з перемогою

У ніч на 24 травня Олександ вийшов на ринг проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховане. Пілся 11 запеклих раундів українець відправив суперника в нокдаун і тим самим відстояв свої чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Дружина боексера була присутня під час поєдинку та активно підтримувала чоловіка безпосередньо з залу. Після ефектної перемоги Олександр звернувся до коханої з рингу та зізнався їй у почуттях.

"Катерино, я кохаю тебе. Ти моє життя, ти моє серце", - сказав він.

Сама Катерина присвятила своєму чемпіону допис в особистому блозі. Вона опублікувала кілька фото, на яких ніжно обіймає коханого біля рингу одразу після його тріумфу.

"Люблю тебе, мій чемпіон", - написала вона.



Усик теж поділився схожим романтичним кадром та нагадав про свої почуття.

"Моя любов, моя душа, моя підтримка", - зазначив він.



Крім цього, дружина боксера поділилася відео після бою. На ньому він проживає момент перемоги під гучні вигуки з трибун, а потім шле повітряні поцілунки до зали, де знаходиться кохана.



До слова, Олександр присвятив свою перемогу українським захисникам. Після бою він на весь світ заявив про обстріл України з боку РФ. Їхня з Катериною донька вітала тата з тріумфом з укриття.

Що відомо про стосунки Усика з дружиною

Олександр та його дружина разом зі шкільних часів. Вони пройшли шлях від дружби до стосунків. Переживали розставання, але зрештою возз'єдналися та стали однією з найміцніших пар.

Закохані офіційно одружилися у 2009 році в Сімферополі. Вони виховують чотирьох дітей - 16-річну Єлизавету, 13-річного Кирила, 11-річного Михайла та 2-річну Марію.

Як відомо, після початку повномасштабної війни сини разом з бабусею та дідусем поїхали до Іспанії, де нині навчаються та займаються дзюдо.