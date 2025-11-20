UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Дружина фронтмена ADAM, який перебуває у комі, розчулила словами про коханого (фото)

Фронтмен ADAM та його кохана (фото: instagram.com/adamukraine)
Автор: Поліна Іваненко

Дружина Михайла Клименка, фронтмена гурту ADAM, опублікувала зворушливе фото на честь дня народження їхнього сина. Саша Норова звернулася до обранця, який нині перебуває у комі та бореться за життя на тлі серйозної хвороби.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram дружини Клименка.

Що написала кохана співака

На опублікованому знімку син Клименка та Норової, Марк, обіймає маму у день свого 15-річчя. Під фото вона залишила щемливе звернення до обранця.

"Мішенька, в нашого Марка сьогодні День Народження - 15 років, ми загадали бажання тільки одне. Ти нам потрібен", - написала вона.

Дружина ADAM звернулася до коханого (скріншот)

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що фронтмен ADAM перебуває у комі. 

"Друзі, Міша Клименко (ADAM) уже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою - туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша перебуває в комі. Будь ласка, моліться за нього", - йшлося у дописі на сторінці гурту.

Стан залишається важким, а лікування вимагає значних фінансових ресурсів. Один день у медзакладі обходиться більш ніж у 25 тисяч гривень. Тому близькі Клименка відкрили "банку" для збору коштів. 

У коментарях під дописом відгукнулося чимало друзів-колег співака. Фани та зірки бажають Михайлу одужання та швидкого відновлення. 

Що відомо про артиста та гурт ADAM

Михайло Клименко - засновник і фронтмен гурту ADAM, музикант, композитор і автор пісень. Разом із Сашею Норовою вони створили колектив, відомий своєю поетичною музикою, сильними соціальними текстами та унікальними перформансами.

Гурт було засновано у 2015 році. Нині всі концерти скасовано.

 

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу