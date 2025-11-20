Жена фронтмена ADAM, который находится в коме, растрогала словами о любимом (фото)

Жена Михаила Клименко, фронтмена группы ADAM, опубликовала трогательное фото в честь дня рождения их сына. Саша Норова обратилась к избраннику, который сейчас находится в коме и борется за жизнь на фоне серьезной болезни.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram жены Клименко.
На опубликованном снимке сын Клименко и Норовой, Марк, обнимает маму в день своего 15-летия. Под фото она оставила трогательное обращение к избраннику.
"Мишенька, у нашего Марка сегодня День Рождения - 15 лет, мы загадали желание только одно. Ты нам нужен", - написала она.
Напомним, 19 ноября стало известно, что фронтмен ADAM находится в коме.
"Друзья, Миша Клименко (ADAM) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него", - говорилось в посте на странице группы.
Состояние остается тяжелым, а лечение требует значительных финансовых ресурсов. Один день в медучреждении обходится более чем в 25 тысяч гривен. Поэтому близкие Клименко открыли "банку" для сбора денег.
В комментариях под постом откликнулось немало друзей-коллег певца. Фаны и звезды желают Михаилу выздоровления и скорейшего восстановления.
Михаил Клименко - основатель и фронтмен группы ADAM, музыкант, композитор и автор песен. Вместе с Сашей Норовой они создали коллектив, известный своей поэтической музыкой, сильными социальными текстами и уникальными перформансами.
Группа была основана в 2015 году. Сейчас все концерты отменены.
